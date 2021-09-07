https://ria.ru/20210907/ispaniya-1749086757.html

Женщина потребовала три миллиона евро из-за ошибки в роддоме

Женщина потребовала три миллиона евро из-за ошибки в роддоме - РИА Новости, 07.09.2021

Женщина потребовала три миллиона евро из-за ошибки в роддоме

Испанка, которая после анализа теста ДНК выяснила, что ее перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала от властей выплатить 3 миллиона евро компенсации,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T22:19

2021-09-07T22:19

2021-09-07T22:19

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риоха

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МАДРИД, 7 сен – РИА Новости. Испанка, которая после анализа теста ДНК выяснила, что ее перепутали в роддоме с другим ребенком, потребовала от властей выплатить 3 миллиона евро компенсации, сообщает издание Rioja.В 2002 году в одной из больниц испанского города Логроньо (автономное сообщество Риоха) случайно перепутали двух девочек, которые родились с разницей в несколько часов. Поскольку у обеих был небольшой вес, их поместили в боксы, при передаче родителям и произошла ошибка.О том, что девушка воспитывалась не в своей биологической семье, она узнала случайно – после проведенного теста ДНК в 2017 году. Причиной теста стал иск ее бабушки (которая ее воспитывала) к отцу по поводу алиментов.Выяснилось, что ее ДНК не совпадает не только с ДНК отца, но и матери.Девушка требует от регионального департамента здравоохранения выплатить ей 3 миллиона евро компенсации морального ущерба. Однако власти готовы заплатить лишь 215 тысяч.Советник по вопросам здравоохранения автономного сообщества Риоха Сара Альба заявила, что найти виновника невозможно.

https://ria.ru/20200127/1563928137.html

https://ria.ru/20190407/1552426455.html

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в мире, испания, риоха