https://ria.ru/20210907/island-1748979415.html

Украинские моряки прибыли в США учиться управлению катерами типа Island

Украинские моряки прибыли в США учиться управлению катерами типа Island - РИА Новости, 07.09.2021

Украинские моряки прибыли в США учиться управлению катерами типа Island

Украинские моряки прибыли в город Балтимор в США для обучения управлению и эксплуатации катеров береговой охраны типа Island, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:59

2021-09-07T10:59

2021-09-07T10:59

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военно-морские силы украины

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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украинские моряки прибыли в город Балтимор в США для обучения управлению и эксплуатации катеров береговой охраны типа Island, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Украины.Ранее ведомство сообщило, что два катера береговой охраны типа Island отправятся из США на Украину в течение третьего квартала, еще один планируют доставить до конца года."Очередной экипаж, который готовится для службы на патрульном катере типа Island, прибыл в город Балтимор, штат Мэриленд, США для прохождения обучения по управлению и эксплуатации катера", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, моряки будут учиться непосредственно на патрульном катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание для передачи ВМС Украины.Катера типа Island - быстроходные патрульные катера береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 два таких катера были переданы США украинским ВМС. Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на чиновника в министерстве обороны США, катера были куплены Украиной в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program).Ранее в минобороны Украины заявляли, что катера класса Island увеличат боевые способности ВМС страны во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона. Эти катера передадут украинскому флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства. По данным пресс-службы, до конца года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса Island.

https://ria.ru/20210804/korabl-1744426366.html

https://ria.ru/20210817/ucheniya-1746114501.html

https://ria.ru/20200706/1573941178.html

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в мире, мэриленд, сша, балтимор, министерство обороны украины, военно-морские силы украины