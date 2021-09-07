https://ria.ru/20210907/infektsiya-1748953052.html

Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа - РИА Новости, 07.09.2021

Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

Необходимость сезонной вакцинация против гриппа на фоне пандемии COVID-19 связана с опасениями микст-инфекции обоих заболеваний, такое заражение может создать... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T04:45

2021-09-07T04:45

2021-09-07T04:45

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

андрей поздняков

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Необходимость сезонной вакцинация против гриппа на фоне пандемии COVID-19 связана с опасениями микст-инфекции обоих заболеваний, такое заражение может создать сильную нагрузку на организм человека, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он пояснил, что микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.Он обратил внимание, что любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых она разработана, поэтому вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот."Грипп – заболевание с понятной зимне-весенней сезонностью, поэтому вакцинироваться нужно хотя бы за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть – в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и гриппа следует сделать интервал в один месяц", - сообщил врач.Он подчеркнул, что в первую очередь вакцинироваться от гриппа рекомендуется детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем. Он также добавил, что такую прививку можно сделать, в частности, на фоне онкопатологии или иммунодефицитного состояниями.Людям, которые имеют по какой-либо причине, например из-за работы, повышенный риск заражения любыми острыми респираторными инфекциями, также рекомендуется вакцинироваться от гриппа. "По сути – это те же группы людей, которые находятся группе риска COVID-19, кроме детей", - сказал Поздняков.Он добавил, что пока нет ясных данных по поводу того, могут ли новые штаммы коронавируса и гриппа влиять друг на друга и на дальнейшие мутации. "В любом случае, для человека такая мутация не будет клинически значимой и фатальной", - заключил врач.

https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748951781.html

https://ria.ru/20210903/vaktsiny-1748477035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков, вакцинация россиян от covid-19