Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210907/infektsiya-1748953052.html
Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа - РИА Новости, 07.09.2021
Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
Необходимость сезонной вакцинация против гриппа на фоне пандемии COVID-19 связана с опасениями микст-инфекции обоих заболеваний, такое заражение может создать... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T04:45
2021-09-07T04:45
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582665302_352:669:2687:1982_1920x0_80_0_0_363def8106535382e2ab414c7b448c3a.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Необходимость сезонной вакцинация против гриппа на фоне пандемии COVID-19 связана с опасениями микст-инфекции обоих заболеваний, такое заражение может создать сильную нагрузку на организм человека, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он пояснил, что микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.Он обратил внимание, что любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых она разработана, поэтому вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот."Грипп – заболевание с понятной зимне-весенней сезонностью, поэтому вакцинироваться нужно хотя бы за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть – в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и гриппа следует сделать интервал в один месяц", - сообщил врач.Он подчеркнул, что в первую очередь вакцинироваться от гриппа рекомендуется детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем. Он также добавил, что такую прививку можно сделать, в частности, на фоне онкопатологии или иммунодефицитного состояниями.Людям, которые имеют по какой-либо причине, например из-за работы, повышенный риск заражения любыми острыми респираторными инфекциями, также рекомендуется вакцинироваться от гриппа. "По сути – это те же группы людей, которые находятся группе риска COVID-19, кроме детей", - сказал Поздняков.Он добавил, что пока нет ясных данных по поводу того, могут ли новые штаммы коронавируса и гриппа влиять друг на друга и на дальнейшие мутации. "В любом случае, для человека такая мутация не будет клинически значимой и фатальной", - заключил врач.
https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748951781.html
https://ria.ru/20210903/vaktsiny-1748477035.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582665302_651:663:2424:1993_1920x0_80_0_0_1486fd2261ab9dca64468057fb2eaf12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков, вакцинация россиян от covid-19
04:45 07.09.2021
 
Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа

Врач Поздняков: возможно появление микст-инфекций коронавируса и гриппа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Необходимость сезонной вакцинация против гриппа на фоне пандемии COVID-19 связана с опасениями микст-инфекции обоих заболеваний, такое заражение может создать сильную нагрузку на организм человека, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Необходимость сезонной вакцинации против гриппа в эпоху пандемии COVID-19 возникла из-за опасений появления микст-инфекций гриппа и COVID-19", - сказал Поздняков.
Он пояснил, что микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.
"Соответственно, заражение обоими вирусами может быть более "злокачественным" для пациента, чем если бы он заболел какой-либо одной из этих инфекций. Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае – сосудистая система пострадает сильно", - подчеркнул Поздняков.
Он обратил внимание, что любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых она разработана, поэтому вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот.
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
03:14Распространение коронавируса
В ФМБА оценили возможность искусственного создания COVID-19
"Грипп – заболевание с понятной зимне-весенней сезонностью, поэтому вакцинироваться нужно хотя бы за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть – в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и гриппа следует сделать интервал в один месяц", - сообщил врач.
Он подчеркнул, что в первую очередь вакцинироваться от гриппа рекомендуется детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем. Он также добавил, что такую прививку можно сделать, в частности, на фоне онкопатологии или иммунодефицитного состояниями.
Людям, которые имеют по какой-либо причине, например из-за работы, повышенный риск заражения любыми острыми респираторными инфекциями, также рекомендуется вакцинироваться от гриппа. "По сути – это те же группы людей, которые находятся группе риска COVID-19, кроме детей", - сказал Поздняков.
Он добавил, что пока нет ясных данных по поводу того, могут ли новые штаммы коронавируса и гриппа влиять друг на друга и на дальнейшие мутации. "В любом случае, для человека такая мутация не будет клинически значимой и фатальной", - заключил врач.
Медик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 08:53Распространение коронавируса
В РФПИ спрогнозировали сроки взаимного признания вакцин от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАндрей ПоздняковВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
13:29В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
13:28Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
13:26"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме
Лента новостейМолния