https://ria.ru/20210907/infektsiya-1748953052.html
Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа - РИА Новости, 07.09.2021
Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
Необходимость сезонной вакцинация против гриппа на фоне пандемии COVID-19 связана с опасениями микст-инфекции обоих заболеваний, такое заражение может создать... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T04:45
2021-09-07T04:45
2021-09-07T04:45
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Необходимость сезонной вакцинация против гриппа на фоне пандемии COVID-19 связана с опасениями микст-инфекции обоих заболеваний, такое заражение может создать сильную нагрузку на организм человека, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Он пояснил, что микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.Он обратил внимание, что любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых она разработана, поэтому вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот."Грипп – заболевание с понятной зимне-весенней сезонностью, поэтому вакцинироваться нужно хотя бы за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть – в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и гриппа следует сделать интервал в один месяц", - сообщил врач.Он подчеркнул, что в первую очередь вакцинироваться от гриппа рекомендуется детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем. Он также добавил, что такую прививку можно сделать, в частности, на фоне онкопатологии или иммунодефицитного состояниями.Людям, которые имеют по какой-либо причине, например из-за работы, повышенный риск заражения любыми острыми респираторными инфекциями, также рекомендуется вакцинироваться от гриппа. "По сути – это те же группы людей, которые находятся группе риска COVID-19, кроме детей", - сказал Поздняков.Он добавил, что пока нет ясных данных по поводу того, могут ли новые штаммы коронавируса и гриппа влиять друг на друга и на дальнейшие мутации. "В любом случае, для человека такая мутация не будет клинически значимой и фатальной", - заключил врач.
https://ria.ru/20210907/koronavirus-1748951781.html
https://ria.ru/20210903/vaktsiny-1748477035.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков, вакцинация россиян от covid-19
Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
Врач Поздняков: возможно появление микст-инфекций коронавируса и гриппа
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Необходимость сезонной вакцинация против гриппа на фоне пандемии COVID-19 связана с опасениями микст-инфекции обоих заболеваний, такое заражение может создать сильную нагрузку на организм человека, заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков
.
"Необходимость сезонной вакцинации против гриппа в эпоху пандемии COVID-19 возникла из-за опасений появления микст-инфекций гриппа и COVID-19", - сказал Поздняков.
Он пояснил, что микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.
"Соответственно, заражение обоими вирусами может быть более "злокачественным" для пациента, чем если бы он заболел какой-либо одной из этих инфекций. Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае – сосудистая система пострадает сильно", - подчеркнул Поздняков.
Он обратил внимание, что любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых она разработана, поэтому вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот.
"Грипп – заболевание с понятной зимне-весенней сезонностью, поэтому вакцинироваться нужно хотя бы за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть – в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и гриппа следует сделать интервал в один месяц", - сообщил врач.
Он подчеркнул, что в первую очередь вакцинироваться от гриппа рекомендуется детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем. Он также добавил, что такую прививку можно сделать, в частности, на фоне онкопатологии или иммунодефицитного состояниями.
Людям, которые имеют по какой-либо причине, например из-за работы, повышенный риск заражения любыми острыми респираторными инфекциями, также рекомендуется вакцинироваться от гриппа. "По сути – это те же группы людей, которые находятся группе риска COVID-19, кроме детей", - сказал Поздняков.
Он добавил, что пока нет ясных данных по поводу того, могут ли новые штаммы коронавируса и гриппа влиять друг на друга и на дальнейшие мутации. "В любом случае, для человека такая мутация не будет клинически значимой и фатальной", - заключил врач.