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Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных
Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных - РИА Новости, 07.09.2021
Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных
Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных, один из адвокатов заявил, что в первый список вошли 79 человек, сообщает издание Guinee360. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T22:04
2021-09-07T22:04
в мире
гвинея
альфа конде
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных, один из адвокатов заявил, что в первый список вошли 79 человек, сообщает издание Guinee360.Сообщается, что после соответствующего распоряжения лидера созданного военными Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD) Мамади Думбуя министерство юстиции страны приказало освободить политзаключенных.Адвокат заключенных Мохамед Траорэ заявил, что в один из списков вошли 79 человек. Он также сообщил, что попросил разработать список по ряду гражданских и военных заключенных.Отмечается, что к 15.30 по местному времени (18.30 мск) никто из заключенных освобожден не был.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.
https://ria.ru/20210907/gvineya-1749003821.html
https://ria.ru/20210906/gvineya-1748945122.html
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в мире, гвинея, альфа конде, военный переворот в гвинее
22:04 07.09.2021
 
Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных

Минюст Гвинеи распорядился освободить 79 политзаключенных

© REUTERS / Saliou SambВоенные в Конакри, Гвинея
Военные в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Saliou Samb
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных, один из адвокатов заявил, что в первый список вошли 79 человек, сообщает издание Guinee360.
Сообщается, что после соответствующего распоряжения лидера созданного военными Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD) Мамади Думбуя министерство юстиции страны приказало освободить политзаключенных.
Бронетранспортер Гвинейской армии во время правительственного переворота в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 13:01
В Кремле прокомментировали ситуацию в Гвинее
Адвокат заключенных Мохамед Траорэ заявил, что в один из списков вошли 79 человек. Он также сообщил, что попросил разработать список по ряду гражданских и военных заключенных.
Отмечается, что к 15.30 по местному времени (18.30 мск) никто из заключенных освобожден не был.
СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.
Военные в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 23:14
Союз оппозиционных партий Гвинеи не считает события в стране госпереворотом
 
В миреГвинеяАльфа КондеВоенный переворот в Гвинее
 
 
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