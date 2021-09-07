https://ria.ru/20210907/gvineya-1749086178.html

Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных

Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных - РИА Новости, 07.09.2021

Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных

Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных, один из адвокатов заявил, что в первый список вошли 79 человек, сообщает издание Guinee360. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T22:04

2021-09-07T22:04

2021-09-07T22:04

в мире

гвинея

альфа конде

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Минюст Гвинеи распорядился освободить политзаключенных, один из адвокатов заявил, что в первый список вошли 79 человек, сообщает издание Guinee360.Сообщается, что после соответствующего распоряжения лидера созданного военными Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD) Мамади Думбуя министерство юстиции страны приказало освободить политзаключенных.Адвокат заключенных Мохамед Траорэ заявил, что в один из списков вошли 79 человек. Он также сообщил, что попросил разработать список по ряду гражданских и военных заключенных.Отмечается, что к 15.30 по местному времени (18.30 мск) никто из заключенных освобожден не был.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент страны Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Конде 83 года, он возглавляет страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, хотя Гвинея - довольно бедная страна, в июле принят закон о повышении зарплаты Конде, что вызвало возмущение местных жителей.

https://ria.ru/20210907/gvineya-1749003821.html

https://ria.ru/20210906/gvineya-1748945122.html

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в мире, гвинея, альфа конде, военный переворот в гвинее