https://ria.ru/20210907/gosduma-1749085449.html
В Госдуму внесли проект об утверждении президентом сделок с акциями ОПК
В Госдуму внесли проект об утверждении президентом сделок с акциями ОПК - РИА Новости, 07.09.2021
В Госдуму внесли проект об утверждении президентом сделок с акциями ОПК
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому для сделок, связанных с владением акциями стратегических предприятий оборонно-промышленного... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T21:51
2021-09-07T21:51
2021-09-07T22:09
общество
безопасность
госдума рф
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому для сделок, связанных с владением акциями стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), нужно согласие президента РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.В Госдуму внесен проект федерального закона "Об особенностях отчуждения акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".В пояснительной записке отмечается, что "законопроектом предусматривается подготовка правительством РФ предложений о формировании перечня стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса, которые представляются президенту Российской Федерации для утверждения"."Совершение акционерами (участниками) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения либо передачей в доверительное управление акций (долей) хозяйственных обществ, включенных в перечень, осуществляется с согласия президента Российской Федерации на основании предложений правительства Российской Федерации. Сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны", - говорится в тексте законопроекта.Изменения в части необходимости согласования с президентом РФ вносятся в федеральные законы "О государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и "О государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".В пояснительной записке уточняется, что "законопроект не распространяется на сделки, совершаемые с акциями акционерных обществ, обращающимися на организованных торгах, на сделки между гражданами РФ, совершаемые с акциями (долями) хозяйственных обществ, а также на отношения, возникающие при принудительном отчуждении акций (долей) хозяйственных обществ в рамках исполнительного производства, или в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, или в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица)".
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общество, безопасность, госдума рф, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), россия
21:51 07.09.2021 (обновлено: 22:09 07.09.2021)
В Госдуму внесли проект об утверждении президентом сделок с акциями ОПК
В Госдуму внесли законопроект об утверждении президентом сделок с акциями предприятий ОПК
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму
законопроект, по которому для сделок, связанных с владением акциями стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), нужно согласие президента РФ, следует
из электронной базы данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесен проект федерального закона "Об особенностях отчуждения акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В пояснительной записке отмечается, что "законопроектом предусматривается подготовка правительством РФ предложений о формировании перечня стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса, которые представляются президенту Российской Федерации
для утверждения".
"Совершение акционерами (участниками) сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения либо передачей в доверительное управление акций (долей) хозяйственных обществ, включенных в перечень, осуществляется с согласия президента Российской Федерации на основании предложений правительства Российской Федерации. Сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны", - говорится в тексте законопроекта.
Изменения в части необходимости согласования с президентом РФ вносятся в федеральные законы "О государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и "О государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос".
В пояснительной записке уточняется, что "законопроект не распространяется на сделки, совершаемые с акциями акционерных обществ, обращающимися на организованных торгах, на сделки между гражданами РФ, совершаемые с акциями (долями) хозяйственных обществ, а также на отношения, возникающие при принудительном отчуждении акций (долей) хозяйственных обществ в рамках исполнительного производства, или в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, или в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица)".