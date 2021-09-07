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ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу
ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу - РИА Новости, 07.09.2021
ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу
Управление Федеральной антимонопольной службы России по Москве снова оштрафовало Google LLC на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу, предыдущие 800 тысяч... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:22
2021-09-07T18:27
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
google
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Москве снова оштрафовало Google LLC на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу, предыдущие 800 тысяч рублей штрафов за этот год компания уже оплатила, сообщается на сайте ведомства.Как уточняет столичное антимонопольное ведомство, в мае Google нарушила закон, распространяя в системе Google AdWords рекламу финансовой компании, действовавшей на территории РФ без лицензии."За допущенное нарушение законодательства о рекламе Google привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В этом году для Google это уже пятый штраф, наложенный столичным УФАС России за нарушение законодательства о рекламе, отмечает ведомство. Предыдущие четыре штрафа на 800 тысяч рублей, как указывает ФАС, компания оплатила."Мы достаточно серьезно относимся к жалобам на рекламу организаций, которые осуществляют деятельность без соответствующей лицензии, особенно если это касается финансовых услуг и может напрямую повлиять на благосостояние граждан", - приводятся в сообщении слова руководителя УФАС России по Москве Екатерины Соловьевой.
https://ria.ru/20210905/sud-1748762985.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), google, россия, технологии, москва
18:22 07.09.2021 (обновлено: 18:27 07.09.2021)
 
ФАС оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Google на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу

© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы России по Москве снова оштрафовало Google LLC на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу, предыдущие 800 тысяч рублей штрафов за этот год компания уже оплатила, сообщается на сайте ведомства.
Как уточняет столичное антимонопольное ведомство, в мае Google нарушила закон, распространяя в системе Google AdWords рекламу финансовой компании, действовавшей на территории РФ без лицензии.
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"За допущенное нарушение законодательства о рекламе Google привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В этом году для Google это уже пятый штраф, наложенный столичным УФАС России за нарушение законодательства о рекламе, отмечает ведомство. Предыдущие четыре штрафа на 800 тысяч рублей, как указывает ФАС, компания оплатила.
"Мы достаточно серьезно относимся к жалобам на рекламу организаций, которые осуществляют деятельность без соответствующей лицензии, особенно если это касается финансовых услуг и может напрямую повлиять на благосостояние граждан", - приводятся в сообщении слова руководителя УФАС России по Москве Екатерины Соловьевой.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)GoogleРоссияТехнологииМосква
 
 
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