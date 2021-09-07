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https://ria.ru/20210907/golosovanie-1749042495.html
В ОП рассказали о технической стороне наблюдения за онлайн-голосованием
В ОП рассказали о технической стороне наблюдения за онлайн-голосованием - РИА Новости, 07.09.2021
В ОП рассказали о технической стороне наблюдения за онлайн-голосованием
Группа технического наблюдения в Общественной палате РФ и общественных штабах регионов сможет проверить, учтён ли голос избирателя в системе дистанционного... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:08
2021-09-07T16:08
политика
общественная палата рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Группа технического наблюдения в Общественной палате РФ и общественных штабах регионов сможет проверить, учтён ли голос избирателя в системе дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре, будет выгружать базы данных блокчейн и без расшифровки устанавливать факт вмешательства или сбоев по итогам каждого дня, заявил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в штабе наблюдения за ДЭГ.Основной инструмент для наблюдения за дистанционным электронным голосованием - портал vybory.gov.ru, на котором можно увидеть все происходящие транзакции, пояснил представитель Ростелекома Юрий Сатиров. Он добавил, что также по итогам второй тренировки дистанционного электронного голосования можно будет выгрузить данные об операциях, выполненных системой."В Общественной палате РФ отдельно будет работать группа экспертов в области блокчейна, криптографии, она у нас уже собирается, но мы приглашаем и других экспертов в этой области к сотрудничеству с ОП РФ. Они будут находиться в эти дни голосования в ОП РФ и в аналогичных общественных штабах тех регионов, где проходит дистанционное электронное голосование. Они будут совместно осуществлять контроль за дистанционным электронным голосованием", - пояснил, в свою очередь, Григорьев.Он отметил, что у экспертов будет цифровой сейф-пакет, дающий возможность без расшифровки скачивать и сохранять базу данных блокчейн. На каждый следующий день они будут проверять, нет ли в системе изменений. С просьбами проверки учёта голоса к нам смогут обращаться в том числе участники голосования из регионов страны.Ранее ЦИК сообщал, что подано около 1,9 миллиона заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании.Все подавшие заявления могут принять участие во втором публичном тестировании дистанционного электронного голосования. Тренировка пройдет с 14:00 по московскому времени 7 сентября и до 16:00 9 сентября на портале vybory.gov.ru.Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах началась со 2 августа и продлится до полуночи 13 сентября. Подать заявление можно на портале Госуслуг или Mos.ru, а также в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С 8 до 13 сентября сделать это можно будет также в любой участковой избирательной комиссии (УИК).По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210907/vybory-1749002839.html
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политика, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия
16:08 07.09.2021
 
В ОП рассказали о технической стороне наблюдения за онлайн-голосованием

ОП: эксперты по блокчейну смогут проверить учет бюллетеней при онлайн-голосовании

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВо время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Во время демонстрации процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Группа технического наблюдения в Общественной палате РФ и общественных штабах регионов сможет проверить, учтён ли голос избирателя в системе дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре, будет выгружать базы данных блокчейн и без расшифровки устанавливать факт вмешательства или сбоев по итогам каждого дня, заявил председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в штабе наблюдения за ДЭГ.
Основной инструмент для наблюдения за дистанционным электронным голосованием - портал vybory.gov.ru, на котором можно увидеть все происходящие транзакции, пояснил представитель Ростелекома Юрий Сатиров. Он добавил, что также по итогам второй тренировки дистанционного электронного голосования можно будет выгрузить данные об операциях, выполненных системой.
"В Общественной палате будет более глубокий доступ к нодам блокчейна, можно будет проверить, что демонстрируемые транзакции соответствуют тем, которые реально существуют", - отметил он.
"В Общественной палате РФ отдельно будет работать группа экспертов в области блокчейна, криптографии, она у нас уже собирается, но мы приглашаем и других экспертов в этой области к сотрудничеству с ОП РФ. Они будут находиться в эти дни голосования в ОП РФ и в аналогичных общественных штабах тех регионов, где проходит дистанционное электронное голосование. Они будут совместно осуществлять контроль за дистанционным электронным голосованием", - пояснил, в свою очередь, Григорьев.
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Он отметил, что у экспертов будет цифровой сейф-пакет, дающий возможность без расшифровки скачивать и сохранять базу данных блокчейн. На каждый следующий день они будут проверять, нет ли в системе изменений. С просьбами проверки учёта голоса к нам смогут обращаться в том числе участники голосования из регионов страны.
Ранее ЦИК сообщал, что подано около 1,9 миллиона заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании.
Все подавшие заявления могут принять участие во втором публичном тестировании дистанционного электронного голосования. Тренировка пройдет с 14:00 по московскому времени 7 сентября и до 16:00 9 сентября на портале vybory.gov.ru.
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Подача заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на предстоящих в сентябре выборах началась со 2 августа и продлится до полуночи 13 сентября. Подать заявление можно на портале Госуслуг или Mos.ru, а также в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С 8 до 13 сентября сделать это можно будет также в любой участковой избирательной комиссии (УИК).
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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