https://ria.ru/20210907/golikova-1749078570.html
Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона
Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона - РИА Новости, 07.09.2021
Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона
Только 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона проживания, стоит задача изменить это, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:04
2021-09-07T20:04
2021-09-07T20:04
туризм
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татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Только 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона проживания, стоит задача изменить это, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Очень важно, на мой взгляд, задуматься о такой цифре, что только 45% наших граждан вырываются на отдых за территорию того региона, в котором они непосредственно проживают, и наша задача - сломать это", - сказала Голикова в онлайн-шоу "Маршрут к мечте".Она отметила, что этому будет способствовать национальный проект "Туризм". По ее словам, хотелось бы, чтобы число людей, которые выбирают профессию в сфере туризма, росло."Сегодня у нас это всего 1,7 миллиона, которые так или иначе профессионально связаны с туризмом, а нам хотелось, чтоб их было 4,7 миллиона человек", - уточнила Голикова.
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общество, татьяна голикова, россия
Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона
Голикова: лишь 45% россиян уезжают отдыхать за пределы своего региона, это надо изменить
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Только 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона проживания, стоит задача изменить это, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Очень важно, на мой взгляд, задуматься о такой цифре, что только 45% наших граждан вырываются на отдых за территорию того региона, в котором они непосредственно проживают, и наша задача - сломать это", - сказала Голикова в онлайн-шоу "Маршрут к мечте".
Она отметила, что этому будет способствовать национальный проект "Туризм". По ее словам, хотелось бы, чтобы число людей, которые выбирают профессию в сфере туризма, росло.
"Сегодня у нас это всего 1,7 миллиона, которые так или иначе профессионально связаны с туризмом, а нам хотелось, чтоб их было 4,7 миллиона человек", - уточнила Голикова.