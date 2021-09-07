https://ria.ru/20210907/golikova-1749078570.html

Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона

Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона - РИА Новости, 07.09.2021

Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона

Только 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона проживания, стоит задача изменить это, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T20:04

2021-09-07T20:04

2021-09-07T20:04

туризм

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Только 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона проживания, стоит задача изменить это, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Очень важно, на мой взгляд, задуматься о такой цифре, что только 45% наших граждан вырываются на отдых за территорию того региона, в котором они непосредственно проживают, и наша задача - сломать это", - сказала Голикова в онлайн-шоу "Маршрут к мечте".Она отметила, что этому будет способствовать национальный проект "Туризм". По ее словам, хотелось бы, чтобы число людей, которые выбирают профессию в сфере туризма, росло."Сегодня у нас это всего 1,7 миллиона, которые так или иначе профессионально связаны с туризмом, а нам хотелось, чтоб их было 4,7 миллиона человек", - уточнила Голикова.

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728011658.html

россия

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общество, татьяна голикова, россия