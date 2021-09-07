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Туризм
https://ria.ru/20210907/golikova-1749078570.html
Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона
Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона - РИА Новости, 07.09.2021
Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона
Только 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона проживания, стоит задача изменить это, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:04
2021-09-07T20:04
туризм
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Только 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона проживания, стоит задача изменить это, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Очень важно, на мой взгляд, задуматься о такой цифре, что только 45% наших граждан вырываются на отдых за территорию того региона, в котором они непосредственно проживают, и наша задача - сломать это", - сказала Голикова в онлайн-шоу "Маршрут к мечте".Она отметила, что этому будет способствовать национальный проект "Туризм". По ее словам, хотелось бы, чтобы число людей, которые выбирают профессию в сфере туризма, росло."Сегодня у нас это всего 1,7 миллиона, которые так или иначе профессионально связаны с туризмом, а нам хотелось, чтоб их было 4,7 миллиона человек", - уточнила Голикова.
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общество, татьяна голикова, россия
20:04 07.09.2021
 
Голикова рассказала, сколько россиян отдыхает за пределами своего региона

Голикова: лишь 45% россиян уезжают отдыхать за пределы своего региона, это надо изменить

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова принимает участие в просветительском марафоне Новое Знание - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Только 45% россиян уезжают на отдых за пределы региона проживания, стоит задача изменить это, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Очень важно, на мой взгляд, задуматься о такой цифре, что только 45% наших граждан вырываются на отдых за территорию того региона, в котором они непосредственно проживают, и наша задача - сломать это", - сказала Голикова в онлайн-шоу "Маршрут к мечте".
Она отметила, что этому будет способствовать национальный проект "Туризм". По ее словам, хотелось бы, чтобы число людей, которые выбирают профессию в сфере туризма, росло.
"Сегодня у нас это всего 1,7 миллиона, которые так или иначе профессионально связаны с туризмом, а нам хотелось, чтоб их было 4,7 миллиона человек", - уточнила Голикова.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 08:57
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