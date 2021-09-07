https://ria.ru/20210907/fsb-1749029359.html

В Раде хотят попросить Совбез ООН признать ФСБ и ГРУ террористами

В Раде хотят попросить Совбез ООН признать ФСБ и ГРУ террористами - РИА Новости, 07.09.2021

В Раде хотят попросить Совбез ООН признать ФСБ и ГРУ террористами

Группа депутатов Верховной рады Украины предлагают обратиться к Совету безопасности ООН с просьбой признать Федеральную службу безопасности РФ и Главное... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:55

2021-09-07T14:55

2021-09-07T14:55

в мире

украина

оон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

главное разведывательное управление рф

верховная рада украины

россия

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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины предлагают обратиться к Совету безопасности ООН с просьбой признать Федеральную службу безопасности РФ и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России террористическими организациями.Проект постановления "Об обращении Верховной Рады Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями" зарегистрирован на официальном сайте парламента.Среди авторов документе значатся депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" и группы "За будущее". На данный момент полный текст проекта постановления на сайте Верховной рады отсутствует.

https://ria.ru/20210123/dzhigurda-1594314590.html

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2021

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в мире, украина, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главное разведывательное управление рф, верховная рада украины, россия