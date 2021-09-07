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В Раде хотят попросить Совбез ООН признать ФСБ и ГРУ террористами
В Раде хотят попросить Совбез ООН признать ФСБ и ГРУ террористами - РИА Новости, 07.09.2021
В Раде хотят попросить Совбез ООН признать ФСБ и ГРУ террористами
Группа депутатов Верховной рады Украины предлагают обратиться к Совету безопасности ООН с просьбой признать Федеральную службу безопасности РФ и Главное... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:55
2021-09-07T14:55
2021-09-07T14:55
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины предлагают обратиться к Совету безопасности ООН с просьбой признать Федеральную службу безопасности РФ и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России террористическими организациями.Проект постановления "Об обращении Верховной Рады Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о признании Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации террористическими организациями" зарегистрирован на официальном сайте парламента.Среди авторов документе значатся депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" и группы "За будущее". На данный момент полный текст проекта постановления на сайте Верховной рады отсутствует.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), главное разведывательное управление рф, верховная рада украины, россия
В Раде хотят попросить Совбез ООН признать ФСБ и ГРУ террористами
Депутаты Рады предложили обратиться в ООН с просьбой признать ФСБ и ГРУ террористами