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ФНС назвала самые высокооплачиваемые специальности для самозанятых
ФНС назвала самые высокооплачиваемые специальности для самозанятых - РИА Новости, 07.09.2021
ФНС назвала самые высокооплачиваемые специальности для самозанятых
Самыми высокооплачиваемыми профессионалами среди зарегистрированных пользователей специального налогового режима для самозанятых являются специалисты в... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:29
2021-09-07T18:29
2021-09-07T18:29
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми профессионалами среди зарегистрированных пользователей специального налогового режима для самозанятых являются специалисты в IT-сфере, юристы, консультанты, проектировщики, психологи и переводчики, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России."Наиболее высокооплачиваемыми являются профессии в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик, психолог, переводчик. Среди субъектов с наибольшим доходом, приходящимся на одного самозанятого, - Москва, Московская область, Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Санкт-Петербург", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.Мужчин среди самозанятых, по данным ФНС, больше, и их заработок выше, чем у женщин. "Среди всех зарегистрированных самозанятых 41% женщин и 59% мужчин. Средний доход мужчин почти на 30% больше, чем у женщин", - сообщили в службе.Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%. Этот режим действует в России в виде эксперимента с 2019 года, и, по последним данным ФНС, общее число его зарегистрированных пользователей достигло трех миллионов человек.Налоговая служба также назвала регионы, где регистрируются самые молодые пользователи налогового режима, в топ вошли Петербург, Дагестан, Воронежская, Тюменская и Нижегородская области. Средний возраст фрилансеров здесь составляет 33 года. При этом около 23% самозанятых работают в регионах не по месту жительства. Популярные у них регионы - Москва, Московская область, Петербург, Краснодарский край и Татарстан.
https://ria.ru/20210907/samozanyatye-1749061033.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Самыми высокооплачиваемыми профессионалами среди зарегистрированных пользователей специального налогового режима для самозанятых являются специалисты в IT-сфере, юристы, консультанты, проектировщики, психологи и переводчики, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС
) России.
"Наиболее высокооплачиваемыми являются профессии в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик, психолог, переводчик. Среди субъектов с наибольшим доходом, приходящимся на одного самозанятого, - Москва
, Московская область, Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Санкт-Петербург", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.
Мужчин среди самозанятых, по данным ФНС, больше, и их заработок выше, чем у женщин. "Среди всех зарегистрированных самозанятых 41% женщин и 59% мужчин. Средний доход мужчин почти на 30% больше, чем у женщин", - сообщили в службе.
Специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход - позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%. Этот режим действует в России в виде эксперимента с 2019 года, и, по последним данным ФНС, общее число его зарегистрированных пользователей достигло трех миллионов человек.
Налоговая служба также назвала регионы, где регистрируются самые молодые пользователи налогового режима, в топ вошли Петербург, Дагестан, Воронежская, Тюменская и Нижегородская области. Средний возраст фрилансеров здесь составляет 33 года. При этом около 23% самозанятых работают в регионах не по месту жительства. Популярные у них регионы - Москва, Московская область, Петербург, Краснодарский край и Татарстан.