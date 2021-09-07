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Пензенская область
Пензенская область
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В Пензенской области начался финал кадрового проекта
В Пензенской области начался финал кадрового проекта - РИА Новости, 07.09.2021
В Пензенской области начался финал кадрового проекта
Финальный этап кадрового проекта по выявлению и продвижению перспективных управленцев начался во вторник в Пензенской области, до последних испытаний дошли 169... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:46
2021-09-07T19:46
пензенская область
общество
пензенская область
олег мельниченко
россия
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ПЕНЗА, 7 сен - РИА Новости. Финальный этап кадрового проекта по выявлению и продвижению перспективных управленцев начался во вторник в Пензенской области, до последних испытаний дошли 169 участников, сообщила пресс-служба правительства региона.Врио губернатора Олег Мельниченко 23 июня впервые в области запустил кадровый проект для людей от 24 до 55 лет, у которых есть высшее образование, стаж управленческой деятельности не менее года либо срок работы по специальности не менее трех лет. Проект нацелен на формирование корпуса перспективных управленцев как для органов власти, так и для сфер образования, промышленности, здравоохранения, бизнеса. Более 4 тысяч участников подали заявки на участие в проекте, из них 222 получили приглашение в финал."Накануне, 6 сентября, конкурсанты начали проходить контрольное тестирование, чтобы подтвердить свои результаты дистанционного этапа отбора в присутствии экспертов. Успешно справившиеся с контрольным тестированием становятся финалистами проекта… В результате контрольного тестирования точное число финалистов составило 169 человек", - говорится в сообщении.Мельниченко отметил, что проделана огромная работа по оценке и отбору участников проекта, финалисты которого показали отличный уровень компетенций.По его словам, Пензенская область очень заинтересована в кадровом потенциале участников конкурса. "Из вас будет сформирован в дальнейшем кадровый резерв Пензенской области. Целый ряд победителей сразу получит возможность в октябре быть назначенными на должности советников губернатора, заместителей министров, непосредственно уже приступить к работе и управленческой деятельности. Плюс стажировки, которые будут предоставлены победителям для того, чтобы повысить свою компетенцию", - сказал Мельниченко.Финальный этап проекта, проводимый в формате очной конференции, завершится в среду. Участникам предстоит решать разнообразные управленческие задачи и кейсы, при подготовке которых использовалась информация о региональной специфике Пензенской области. Основной акцент сделан на практических навыках и умениях, необходимых каждому управленцу.
https://ria.ru/20210901/penza-1748219882.html
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общество, пензенская область, олег мельниченко, россия
19:46 07.09.2021
 
В Пензенской области начался финал кадрового проекта

В Пензенской области начался финал кадрового проекта для перспективных управленцев

© Depositphotos / can400Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Depositphotos / can400
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ПЕНЗА, 7 сен - РИА Новости. Финальный этап кадрового проекта по выявлению и продвижению перспективных управленцев начался во вторник в Пензенской области, до последних испытаний дошли 169 участников, сообщила пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора Олег Мельниченко 23 июня впервые в области запустил кадровый проект для людей от 24 до 55 лет, у которых есть высшее образование, стаж управленческой деятельности не менее года либо срок работы по специальности не менее трех лет. Проект нацелен на формирование корпуса перспективных управленцев как для органов власти, так и для сфер образования, промышленности, здравоохранения, бизнеса. Более 4 тысяч участников подали заявки на участие в проекте, из них 222 получили приглашение в финал.
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"Накануне, 6 сентября, конкурсанты начали проходить контрольное тестирование, чтобы подтвердить свои результаты дистанционного этапа отбора в присутствии экспертов. Успешно справившиеся с контрольным тестированием становятся финалистами проекта… В результате контрольного тестирования точное число финалистов составило 169 человек", - говорится в сообщении.
Мельниченко отметил, что проделана огромная работа по оценке и отбору участников проекта, финалисты которого показали отличный уровень компетенций.
"Непросто было пройти этот путь, я это понимаю, потому что сам являлся участником проекта "Школа губернаторов"… Теперь вам предстоит заключительный этап. Он состоит из вашей декомпозиции - вы должны суметь продемонстрировать умение конкурировать друг с другом. А потом этап композиции, когда вы должны будете сойтись вместе и уже показать командный результат работы", - цитирует врио губернатора пресс-служба.
По его словам, Пензенская область очень заинтересована в кадровом потенциале участников конкурса. "Из вас будет сформирован в дальнейшем кадровый резерв Пензенской области. Целый ряд победителей сразу получит возможность в октябре быть назначенными на должности советников губернатора, заместителей министров, непосредственно уже приступить к работе и управленческой деятельности. Плюс стажировки, которые будут предоставлены победителям для того, чтобы повысить свою компетенцию", - сказал Мельниченко.
Финальный этап проекта, проводимый в формате очной конференции, завершится в среду. Участникам предстоит решать разнообразные управленческие задачи и кейсы, при подготовке которых использовалась информация о региональной специфике Пензенской области. Основной акцент сделан на практических навыках и умениях, необходимых каждому управленцу.
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