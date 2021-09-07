Фестиваль "Ходи, Подмосковье!" пройдет в Балашихе 9 сентября
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Фестиваль скандинавской ходьбы "Ходи, Подмосковье!" пройдет в парке "Пехорка" в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Девятого сентября в городе Балашиха, на базе парка "Пехорка", состоится фестиваль скандинавской ходьбы "Ходи, Подмосковье!" в рамках проекта "Активное долголетие". Данное мероприятие организовано в целях привлечения пожилых людей к активности на свежем воздухе, поддержания их здоровья, а также для знакомства с популярным на сегодняшний день видом спорта. К участию заявлено 35 подмосковных городов", - рассказали в ведомстве.
Также в министерстве добавили, что в рамках фестиваля будет много новой и полезной информации, участники получат базовые знания о техниках ходьбы, а также познакомятся со всеми мероприятиями "Активного долголетия".
"К участию допускаются участники клуба "Активное долголетие", прошедшие вакцинацию или имеющие отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный за 3 дня до мероприятия. Форма одежды должна быть удобной, футболка с логотипом "Активное долголетие", кепка и верхняя одежда на случай плохой погоды", - напомнило министерство соцразвития.
Программа "Активное долголетие" действует в Подмосковье с 10 июня 2019 года в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.