https://ria.ru/20210907/festival-1749007473.html

Фестиваль "Ходи, Подмосковье!" пройдет в Балашихе 9 сентября

Фестиваль "Ходи, Подмосковье!" пройдет в Балашихе 9 сентября - РИА Новости, 07.09.2021

Фестиваль "Ходи, Подмосковье!" пройдет в Балашихе 9 сентября

Фестиваль скандинавской ходьбы "Ходи, Подмосковье!" пройдет в парке "Пехорка" в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:17

2021-09-07T13:17

2021-09-07T13:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

скандинавская ходьба

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Фестиваль скандинавской ходьбы "Ходи, Подмосковье!" пройдет в парке "Пехорка" в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.Также в министерстве добавили, что в рамках фестиваля будет много новой и полезной информации, участники получат базовые знания о техниках ходьбы, а также познакомятся со всеми мероприятиями "Активного долголетия".Программа "Активное долголетие" действует в Подмосковье с 10 июня 2019 года в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение". Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии.

https://ria.ru/20210906/ekskursii-1748907183.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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московская область (подмосковье), балашиха, скандинавская ходьба