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В Европарламенте предложили ЕС создать военное подразделение
В Европарламенте предложили ЕС создать военное подразделение - РИА Новости, 07.09.2021
В Европарламенте предложили ЕС создать военное подразделение
Евросоюзу нужно создать собственное военное подразделение, считают в крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (EPP). РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T22:01
2021-09-07T22:43
в мире
евросоюз
жозеп боррель
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу нужно создать собственное военное подразделение, считают в крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (EPP).Как указано в ее Twitter, "ЕС должен работать более сплоченно, когда дело касается обороны".О необходимости для Евросоюза располагать собственными оборонными ресурсами, сохраняя прочные отношения с союзниками и НАТО, в начале сентября заявлял и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную промышленность.Страны ЕС уже несколько лет обсуждают "Стратегический компас" — общую стратегию в области обороны и безопасности. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза и определять угрозы. Как ожидается, она должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности.По некоторым данным, общая стратегия предусматривает создание Сил быстрого реагирования в составе от пяти до 20 тысяч человек.Однако, как заявил в начале сентября глава евродипломатии Жозеп Боррель, у стран ЕС пока нет консенсуса по этому поводу. Общие решения по стратегии, по его словам, ожидаются в ноябре, а окончательно утвердить ее могут в марте 2022 года.
https://ria.ru/20210506/armiya-1731329439.html
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, европарламент
22:01 07.09.2021 (обновлено: 22:43 07.09.2021)
 
В Европарламенте предложили ЕС создать военное подразделение

Крупнейшая партия ЕП предложила Евросоюзу создать свое военное подразаделение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу нужно создать собственное военное подразделение, считают в крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (EPP).
Как указано в ее Twitter, "ЕС должен работать более сплоченно, когда дело касается обороны".
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Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы
О необходимости для Евросоюза располагать собственными оборонными ресурсами, сохраняя прочные отношения с союзниками и НАТО, в начале сентября заявлял и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную промышленность.
Страны ЕС уже несколько лет обсуждают "Стратегический компас" — общую стратегию в области обороны и безопасности. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза и определять угрозы. Как ожидается, она должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности.
По некоторым данным, общая стратегия предусматривает создание Сил быстрого реагирования в составе от пяти до 20 тысяч человек.
Однако, как заявил в начале сентября глава евродипломатии Жозеп Боррель, у стран ЕС пока нет консенсуса по этому поводу. Общие решения по стратегии, по его словам, ожидаются в ноябре, а окончательно утвердить ее могут в марте 2022 года.
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