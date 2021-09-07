https://ria.ru/20210907/evroparlament-1749085724.html

В Европарламенте предложили ЕС создать военное подразделение

В Европарламенте предложили ЕС создать военное подразделение - РИА Новости, 07.09.2021

В Европарламенте предложили ЕС создать военное подразделение

Евросоюзу нужно создать собственное военное подразделение, считают в крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (EPP). РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T22:01

2021-09-07T22:01

2021-09-07T22:43

в мире

евросоюз

жозеп боррель

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу нужно создать собственное военное подразделение, считают в крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии (EPP).Как указано в ее Twitter, "ЕС должен работать более сплоченно, когда дело касается обороны".О необходимости для Евросоюза располагать собственными оборонными ресурсами, сохраняя прочные отношения с союзниками и НАТО, в начале сентября заявлял и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, курирующий в том числе оборонную промышленность.Страны ЕС уже несколько лет обсуждают "Стратегический компас" — общую стратегию в области обороны и безопасности. Речь идет о программе, которая должна отражать цели Евросоюза и определять угрозы. Как ожидается, она должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности.По некоторым данным, общая стратегия предусматривает создание Сил быстрого реагирования в составе от пяти до 20 тысяч человек.Однако, как заявил в начале сентября глава евродипломатии Жозеп Боррель, у стран ЕС пока нет консенсуса по этому поводу. Общие решения по стратегии, по его словам, ожидаются в ноябре, а окончательно утвердить ее могут в марте 2022 года.

https://ria.ru/20210506/armiya-1731329439.html

https://ria.ru/20210505/balans-1731211173.html

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в мире, евросоюз, жозеп боррель, европарламент