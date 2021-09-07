https://ria.ru/20210907/evro-1748996857.html
Курс евро поднялся до 87 рублей
Курс евро поднялся до 87 рублей - РИА Новости, 07.09.2021
Курс евро поднялся до 87 рублей
Рубль во вторник днем плавно снижается против основных резервных валют на фоне ослабления аппетита к риску. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:35
2021-09-07T12:35
2021-09-07T12:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736333226_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_bfbbe04762bc40ca7c09389647fcb8bd.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рубль во вторник днем плавно снижается против основных резервных валют на фоне ослабления аппетита к риску.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск повышался на 24 копейки, до 73,23 рубля, курс евро - на 31 копейку, до 86,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро несколькими минутами ранее уже поднимался до 87 рублей - впервые с 27 августа.Индекс доллара DXY прибавляет 0,23%, до 92,25 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску, растет доллар и к большинству развивающихся валют.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736333226_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_724fa4dccaa041e6dbda2dad97c1c418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, цены на нефть
Курс евро поднялся до 87 рублей
Курс евро поднялся до 87 рублей впервые с 27 августа