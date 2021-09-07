https://ria.ru/20210907/evro-1748996857.html

Курс евро поднялся до 87 рублей

Курс евро поднялся до 87 рублей - РИА Новости, 07.09.2021

Курс евро поднялся до 87 рублей

Рубль во вторник днем плавно снижается против основных резервных валют на фоне ослабления аппетита к риску. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:35

2021-09-07T12:35

2021-09-07T12:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736333226_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_bfbbe04762bc40ca7c09389647fcb8bd.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рубль во вторник днем плавно снижается против основных резервных валют на фоне ослабления аппетита к риску.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск повышался на 24 копейки, до 73,23 рубля, курс евро - на 31 копейку, до 86,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро несколькими минутами ранее уже поднимался до 87 рублей - впервые с 27 августа.Индекс доллара DXY прибавляет 0,23%, до 92,25 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску, растет доллар и к большинству развивающихся валют.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа, цены на нефть