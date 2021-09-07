Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210907/evro-1748996857.html
Курс евро поднялся до 87 рублей
Курс евро поднялся до 87 рублей - РИА Новости, 07.09.2021
Курс евро поднялся до 87 рублей
Рубль во вторник днем плавно снижается против основных резервных валют на фоне ослабления аппетита к риску. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:35
2021-09-07T12:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736333226_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_bfbbe04762bc40ca7c09389647fcb8bd.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рубль во вторник днем плавно снижается против основных резервных валют на фоне ослабления аппетита к риску.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск повышался на 24 копейки, до 73,23 рубля, курс евро - на 31 копейку, до 86,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро несколькими минутами ранее уже поднимался до 87 рублей - впервые с 27 августа.Индекс доллара DXY прибавляет 0,23%, до 92,25 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску, растет доллар и к большинству развивающихся валют.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736333226_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_724fa4dccaa041e6dbda2dad97c1c418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, московская биржа, цены на нефть
12:35 07.09.2021
 
Курс евро поднялся до 87 рублей

Курс евро поднялся до 87 рублей впервые с 27 августа

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рубль во вторник днем плавно снижается против основных резервных валют на фоне ослабления аппетита к риску.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск повышался на 24 копейки, до 73,23 рубля, курс евро - на 31 копейку, до 86,97 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро несколькими минутами ранее уже поднимался до 87 рублей - впервые с 27 августа.
Индекс доллара DXY прибавляет 0,23%, до 92,25 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску, растет доллар и к большинству развивающихся валют.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
13:29В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
13:28Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
13:26"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме
13:24Россия заняла седьмое место по численности евреев
Лента новостейМолния