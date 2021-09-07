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Нижегородская область
https://ria.ru/20210907/eksport-1749048383.html
Экспорт Нижегородской области за семь месяцев увеличился на 32%
Экспорт Нижегородской области за семь месяцев увеличился на 32% - РИА Новости, 07.09.2021
Экспорт Нижегородской области за семь месяцев увеличился на 32%
Экспорт Нижегородской области за 7 месяцев 2021 года увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 3,19 миллиарда долларов, заявил... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:40
2021-09-07T16:40
нижегородская область
экономика
бангладеш
белоруссия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Экспорт Нижегородской области за 7 месяцев 2021 года увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 3,19 миллиарда долларов, заявил глава региона Глеб Никитин."По данным Приволжского таможенного управления, рост почти на 770 миллионов долларов произошел, в первую очередь, благодаря увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта, который вырос на более чем на 40% и превысил 2,3 миллиарда долларов. Большая часть поставок относилась именно к промышленному экспорту", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.По словам губернатора Нижегородской области, торговыми партнерами за этот период являлись 126 стран. Основной рост пришелся на Бангладеш, Нидерланды, Польшу и Белоруссию."Таких результатов во многом удалось достичь благодаря комплексу федеральных и региональных мер поддержки экспортеров, которые реализуются в регионе в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Кроме того, многие нижегородские экспортеры являются участниками нацпроекта "Производительность труда", который помогает не только значительно увеличить объемы выпускаемой продукции, но и повысить ее конкурентоспособность на зарубежных рынках", - отметил Никитин.Нижегородская область вошла в топ-5 среди субъектов Российской Федерации, обеспечивших прирост промышленного экспорта в I полугодии. Рейтинг был озвучен на заседании координационного совета Минпромторга России по теме "О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки" в ходе VI Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20210906/gruzovik-1748818558.html
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экономика, бангладеш, белоруссия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), глеб никитин, россия
16:40 07.09.2021
 
Экспорт Нижегородской области за семь месяцев увеличился на 32%

Глава региона Никитин: экспорт Нижегородской области за семь месяцев увеличился на 32%

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Экспорт Нижегородской области за 7 месяцев 2021 года увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 3,19 миллиарда долларов, заявил глава региона Глеб Никитин.
"По данным Приволжского таможенного управления, рост почти на 770 миллионов долларов произошел, в первую очередь, благодаря увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта, который вырос на более чем на 40% и превысил 2,3 миллиарда долларов. Большая часть поставок относилась именно к промышленному экспорту", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
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По словам губернатора Нижегородской области, торговыми партнерами за этот период являлись 126 стран. Основной рост пришелся на Бангладеш, Нидерланды, Польшу и Белоруссию.
"Таких результатов во многом удалось достичь благодаря комплексу федеральных и региональных мер поддержки экспортеров, которые реализуются в регионе в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Кроме того, многие нижегородские экспортеры являются участниками нацпроекта "Производительность труда", который помогает не только значительно увеличить объемы выпускаемой продукции, но и повысить ее конкурентоспособность на зарубежных рынках", - отметил Никитин.
Нижегородская область вошла в топ-5 среди субъектов Российской Федерации, обеспечивших прирост промышленного экспорта в I полугодии. Рейтинг был озвучен на заседании координационного совета Минпромторга России по теме "О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки" в ходе VI Восточного экономического форума.
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Нижегородская областьЭкономикаБангладешБелоруссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Глеб НикитинРоссия
 
 
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