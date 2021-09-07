Экспорт Нижегородской области за семь месяцев увеличился на 32%
Глава региона Никитин: экспорт Нижегородской области за семь месяцев увеличился на 32%
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Экспорт Нижегородской области за 7 месяцев 2021 года увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 3,19 миллиарда долларов, заявил глава региона Глеб Никитин.
"По данным Приволжского таможенного управления, рост почти на 770 миллионов долларов произошел, в первую очередь, благодаря увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта, который вырос на более чем на 40% и превысил 2,3 миллиарда долларов. Большая часть поставок относилась именно к промышленному экспорту", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
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По словам губернатора Нижегородской области, торговыми партнерами за этот период являлись 126 стран. Основной рост пришелся на Бангладеш, Нидерланды, Польшу и Белоруссию.
"Таких результатов во многом удалось достичь благодаря комплексу федеральных и региональных мер поддержки экспортеров, которые реализуются в регионе в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Кроме того, многие нижегородские экспортеры являются участниками нацпроекта "Производительность труда", который помогает не только значительно увеличить объемы выпускаемой продукции, но и повысить ее конкурентоспособность на зарубежных рынках", - отметил Никитин.
Нижегородская область вошла в топ-5 среди субъектов Российской Федерации, обеспечивших прирост промышленного экспорта в I полугодии. Рейтинг был озвучен на заседании координационного совета Минпромторга России по теме "О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки" в ходе VI Восточного экономического форума.