https://ria.ru/20210907/ekonomika-1749002341.html

В Кремле прокомментировали идею Кудрина о сокращении госсектора экономики

В Кремле прокомментировали идею Кудрина о сокращении госсектора экономики - РИА Новости, 07.09.2021

В Кремле прокомментировали идею Кудрина о сокращении госсектора экономики

Точка зрения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сокращения присутствия государства в экономике важна, но есть и другие экспертные мнения,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:56

2021-09-07T12:56

2021-09-07T13:00

экономика

дмитрий песков

алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Точка зрения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сокращения присутствия государства в экономике важна, но есть и другие экспертные мнения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил сократить госсектор экономики РФ. Как он отметил в статье, которую он опубликовал в журнале "Компания", изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. По его словам, это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом.

https://ria.ru/20210907/ekonomika-1748983625.html

россия

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экономика, дмитрий песков, алексей кудрин, россия