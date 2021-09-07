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В Кремле прокомментировали идею Кудрина о сокращении госсектора экономики
В Кремле прокомментировали идею Кудрина о сокращении госсектора экономики - РИА Новости, 07.09.2021
В Кремле прокомментировали идею Кудрина о сокращении госсектора экономики
Точка зрения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сокращения присутствия государства в экономике важна, но есть и другие экспертные мнения,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:56
2021-09-07T13:00
экономика
дмитрий песков
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Точка зрения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сокращения присутствия государства в экономике важна, но есть и другие экспертные мнения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил сократить госсектор экономики РФ. Как он отметил в статье, которую он опубликовал в журнале "Компания", изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. По его словам, это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом.
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экономика, дмитрий песков, алексей кудрин, россия
12:56 07.09.2021 (обновлено: 13:00 07.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали идею Кудрина о сокращении госсектора экономики

Песков: позиция Кудрина по сокращению госсектора экономики важна, но есть другие мнения

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Точка зрения главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о необходимости сокращения присутствия государства в экономике важна, но есть и другие экспертные мнения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил сократить госсектор экономики РФ. Как он отметил в статье, которую он опубликовал в журнале "Компания", изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников. По его словам, это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом.
"Вы знаете, что Кудрин обладает огромным опытом, великолепными экспертными знаниями. Это человек, который на протяжении не одного года оставался лучшим министром финансов в мире, поэтому, конечно, его точка зрения важна. Вместе с тем, есть и другие экспертные точки зрения", - отметил Песков.
Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
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ЭкономикаДмитрий ПесковАлексей КудринРоссия
 
 
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