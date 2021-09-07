https://ria.ru/20210907/dvoyniki-1749017617.html

Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников

Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников - РИА Новости, 07.09.2021

Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников

Горизбирком Петербурга оставил без удовлетворения жалобу депутата городского парламента Бориса Вишневского, баллотирующегося в местное заксобрание, на появление РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:01

2021-09-07T14:01

2021-09-07T14:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Горизбирком Петербурга оставил без удовлетворения жалобу депутата городского парламента Бориса Вишневского, баллотирующегося в местное заксобрание, на появление его двойников на выборах, каждого из которых также зовут Борис Вишневский.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком России после выборов планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний. Поводом для этого стала ситуация в Петербурге с появлением двух "двойников" Вишневского - кандидатов-самовыдвиженцев, которые ранее сменили свои имена и фамилии, а на информационных плакатах запечатленных с бородами и прическами, как у петербургского депутата. Памфилова предложила обязать этих кандидатов сфотографироваться заново в окружных комиссиях, куда они подавали документы, "в том виде, в котором они есть"."Рабочая группа пришла к выводу о том, что жалобу надлежит оставить без удовлетворения", - заявил член горизбиркома Олег Зацепа во время трансляции заседания комиссии.В ответ на жалобу Вишневского о том, что в бюллетене не указаны прежние имена его двойников, он отметил, что эта мера предусмотрена лишь в случае полного совпадения фамилии, имени и отчества кандидата. Большинство членов горизбиркома поддержали данное решение.При этом Зацепа признал, что фотография второго Бориса Вишневского, который ранее был Виктором Быковым, действительно, подверглась ретуши. Он отметил, что информация о смене имени и фамилии кандидатов будет указана на информационных плакатах на избирательных участках.

https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748891657.html

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политика, санкт-петербург, цик рф, выборы в государственную думу, борис вишневский, элла памфилова, россия