https://ria.ru/20210907/dune2-1748981544.html

Дени Вильнев раскрыл, когда планирует приступить к съемкам сиквела "Дюны"

Дени Вильнев раскрыл, когда планирует приступить к съемкам сиквела "Дюны" - РИА Новости, 07.09.2021

Дени Вильнев раскрыл, когда планирует приступить к съемкам сиквела "Дюны"

Режиссер Дени Вильнев, снявший фильм "Дюна", рассказал, что готов приступить к съемкам второй части научно-фантастической эпопеи по роману Фрэнка Герберта в... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:46

2021-09-07T11:46

2021-09-07T11:46

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Режиссер Дени Вильнев, снявший фильм "Дюна", рассказал, что готов приступить к съемкам второй части научно-фантастической эпопеи по роману Фрэнка Герберта в 2022 году, сообщает IGN. По словам Вильнева, он думал о сиквеле еще при работе над первой лентой. Поэтому хотел бы приступить к работе в ближайшее время. Единственное, что его останавливает — студия Warner Bros., которая пока не дала "зеленый свет". Режиссер также отметил, что считает первый фильм "закуской", которая познакомила зрителей с героями и сюжетом, а также усилила интерес к тому, что может быть во второй части. Ее Вильнев считает "основным блюдом", и очень взволнован перспективой заняться сиквелом, несмотря на то, что "Дюна" сейчас — самый значимый для него проект. Мировая премьера "Дюны" состоялась во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале. Следующий релиз фильма состоится на фестивале в Торонто (в этом году TIFF пройдет с 9 по 18 сентября. — Прим. ред.)В российских кинотеатрах одна из самых ожидаемых картин года выйдет 16 сентября.Действие в фильме разворачиваются в будущем. Молодой аристократ по имени Пол Атрейдес вместе с семьей отправляется на планету Арракис, где есть только песок, гигантские чудовища и ценный ресурс, из-за которого происходят межгалактические конфликты.В "Дюне" снялись Тимоте Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендая, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Джейсон Момоа и Хавьер Бардем.

https://ria.ru/20210901/kino-1748035008.html

https://ria.ru/20210907/kinofestival-1748854031.html

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новости культуры, кино и сериалы, венецианский кинофестиваль, хавьер бардем, джейсон момоа, зендая