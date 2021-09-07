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Эксперт объяснил, за каких родственников положена доплата к пенсии
Эксперт объяснил, за каких родственников положена доплата к пенсии - РИА Новости, 07.09.2021
Эксперт объяснил, за каких родственников положена доплата к пенсии
Госпрограмм по уходу за нуждающимися обычно недостаточно, поэтому самой доступной порой является помощь со стороны близкого человека. Чтобы ее компенсировать,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T03:15
2021-09-07T10:49
общество
пенсионный фонд рф
пенсии
мфц (многофункциональный центр)
нпф "будущее"
россия
евгений биезбардис
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Госпрограмм по уходу за нуждающимися обычно недостаточно, поэтому самой доступной порой является помощь со стороны близкого человека. Чтобы ее компенсировать, предусмотрены программы материальной поддержки, рассказал агентству Прайм эксперт НПФ "БУДУЩЕЕ" Евгений Биезбардис.Существуют такие программы, как выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материального обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника, перечислил эксперт.Кроме того, пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Для получения денег нужно обратиться с пакетом документов в ПФР или МФЦ.С 1 февраля предусмотрена выплата в размере 1752,52 рубля пенсионерам — членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей, сообщил эксперт. Выплаты также положены родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие защиты СССР.Правом на ежемесячные денежные выплаты обладают члены семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы. Кроме того, в случае смерти родственника, имевшего накопления, средства подлежат наследованию."Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ", — заключил Биезбардис.
https://ria.ru/20210904/pensii-1748655149.html
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общество, пенсионный фонд рф, пенсии, мфц (многофункциональный центр), нпф "будущее", россия, евгений биезбардис
03:15 07.09.2021 (обновлено: 10:49 07.09.2021)
 
Эксперт объяснил, за каких родственников положена доплата к пенсии

Специалист Биезбардис: пенсионеры имеют право на доплаты за родственников на иждивении

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПочтальон выдает пенсию на дому
Почтальон выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Госпрограмм по уходу за нуждающимися обычно недостаточно, поэтому самой доступной порой является помощь со стороны близкого человека. Чтобы ее компенсировать, предусмотрены программы материальной поддержки, рассказал агентству Прайм эксперт НПФ "БУДУЩЕЕ" Евгений Биезбардис.
Существуют такие программы, как выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материального обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника, перечислил эксперт.
Кроме того, пенсионер имеет право на повышенные выплаты, если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, а также братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки. Для получения денег нужно обратиться с пакетом документов в ПФР или МФЦ.
С 1 февраля предусмотрена выплата в размере 1752,52 рубля пенсионерам — членам семей лиц, которые погибли, умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей, сообщил эксперт. Выплаты также положены родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие защиты СССР.
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Правом на ежемесячные денежные выплаты обладают члены семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы. Кроме того, в случае смерти родственника, имевшего накопления, средства подлежат наследованию.
"Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ", — заключил Биезбардис.
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ОбществоПенсионный фонд РФПенсииМФЦ (многофункциональный центр)НПФ "БУДУЩЕЕ"РоссияЕвгений Биезбардис
 
 
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