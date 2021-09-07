https://ria.ru/20210907/diversiya-1748980239.html

Появилось видео с признаниями подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму

Появилось видео с признаниями подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму - РИА Новости, 07.09.2021

Появилось видео с признаниями подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму

Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:03

2021-09-07T11:03

2021-09-07T11:46

происшествия

украина

херсон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму.На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии. По их словам, они получили взрывное устройство в Херсоне. Там же им объяснили, как оно работает. Они рассказали, что бомба была спрятана в сыре.По данным ФСБ, диверсию организовало территориальное подразделение Главного управления разведки (ГУР) МО Украины. Помимо Ахтымовых, силовики задержали замглавы "Меджлиса"* Наримана Джелялова, который выступал посредником.Отмечается, что в июне Ахтымовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За организацию подрыва им пообещали около двух тысяч долларов. Акцию планировали приурочить ко дню независимости Украины.Взрыв произошел в конце августа в поселке Перевальное Симферопольского района, расположенного в горной части Крыма.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210906/sud-1748934528.html

украина

херсон

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, как совершили диверсию Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии. 2021-09-07T11:03 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, украина, херсон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия