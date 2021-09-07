https://ria.ru/20210907/diversiya-1748980239.html
Появилось видео с признаниями подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму
Появилось видео с признаниями подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму - РИА Новости, 07.09.2021
Появилось видео с признаниями подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму
Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:03
2021-09-07T11:03
2021-09-07T11:46
происшествия
украина
херсон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму.На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии. По их словам, они получили взрывное устройство в Херсоне. Там же им объяснили, как оно работает. Они рассказали, что бомба была спрятана в сыре.По данным ФСБ, диверсию организовало территориальное подразделение Главного управления разведки (ГУР) МО Украины. Помимо Ахтымовых, силовики задержали замглавы "Меджлиса"* Наримана Джелялова, который выступал посредником.Отмечается, что в июне Ахтымовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За организацию подрыва им пообещали около двух тысяч долларов. Акцию планировали приурочить ко дню независимости Украины.Взрыв произошел в конце августа в поселке Перевальное Симферопольского района, расположенного в горной части Крыма.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210906/sud-1748934528.html
украина
херсон
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Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, как совершили диверсию
Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии.
2021-09-07T11:03
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РИА Новости
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происшествия, украина, херсон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
11:03 07.09.2021 (обновлено: 11:46 07.09.2021)
Появилось видео с признаниями подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму
ФСБ опубликовала видео с признаниями подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму