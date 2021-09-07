https://ria.ru/20210907/devochki-1748985171.html
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми - РИА Новости, 07.09.2021
Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми
Двух десятилетних девочек, которые накануне утром ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой, нашли мертвыми. Об этом РИА Новости сообщил источник. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:28
2021-09-07T11:28
2021-09-07T13:27
киселевск
происшествия
мыски
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Двух десятилетних девочек, которые накануне утром ушли в школу в Киселевске и не вернулись домой, нашли мертвыми. Об этом РИА Новости сообщил источник.Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.Как пишут региональные СМИ, убитых детей обнаружили местные жители в одном из заброшенных домов.Подозреваемым оказался ранее судимый за педофилию 41-летний мужчина из города Мыски. Два года назад он вышел на свободу и уже нарушал условия надзора.Задержанный уже дал признательные показания.Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь."Страшные новости из Киселевска сегодня потрясли весь Кузбасс <...>. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами", — написал он в Telegram-канале.Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и начала поиски. Уголовное дело поставили на контроль центрального аппарата СК.Позднее в Сети появилось фото из магазина, где мужчина (потом задержанный) с похожими на пропавших детей покупает сладости.
https://ria.ru/20210623/nasilie-1738190169.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киселевск, происшествия, мыски, следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Двух десятилетних девочек, которые накануне утром ушли в школу в Киселевске
и не вернулись домой, нашли мертвыми. Об этом РИА Новости сообщил источник.
"Найдены тела <...>, подозреваемый в убийстве задержан", — рассказал собеседник агентства.
Эту информацию подтвердили в Следственном комитете.
Как пишут региональные СМИ, убитых детей обнаружили местные жители в одном из заброшенных домов.
Подозреваемым оказался ранее судимый за педофилию 41-летний мужчина из города Мыски
. Два года назад он вышел на свободу и уже нарушал условия надзора.
Задержанный уже дал признательные показания.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал оказать семьям погибших всю необходимую помощь.
"Страшные новости из Киселевска сегодня потрясли весь Кузбасс <...>. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами", — написал он в Telegram-канале.
Ранее пресс-служба регионального управления МВД сообщала, что девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и начала поиски. Уголовное дело поставили на контроль центрального аппарата СК
.
Позднее в Сети появилось фото из магазина, где мужчина (потом задержанный) с похожими на пропавших детей покупает сладости.