https://ria.ru/20210907/devochki-1748958198.html

Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной

Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной - РИА Новости, 07.09.2021

Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной

Фото, на котором замечены пропавшие в Кузбассе 10-летние девочки и незнакомый мужчина, появилось в соцсетях, полиция проверяет информацию. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T07:28

2021-09-07T07:28

2021-09-07T10:21

происшествия

кемеровская область

киселевск

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КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Фото, на котором замечены пропавшие в Кузбассе 10-летние девочки и незнакомый мужчина, появилось в соцсетях, полиция проверяет информацию.Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщала, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние Настя и Ульяна. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и ищет школьниц.В соцсетях появилось фото из магазина, на котором запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости."Мы это видео сейчас проверяем", – прокомментировали РИА Новости видео в пресс-службе полицейского главка.

https://ria.ru/20210621/rebenok-1737837722.html

кемеровская область

киселевск

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2021

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происшествия, кемеровская область, киселевск