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Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной
Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной - РИА Новости, 07.09.2021
Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной
Фото, на котором замечены пропавшие в Кузбассе 10-летние девочки и незнакомый мужчина, появилось в соцсетях, полиция проверяет информацию. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T07:28
2021-09-07T10:21
происшествия
кемеровская область
киселевск
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КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Фото, на котором замечены пропавшие в Кузбассе 10-летние девочки и незнакомый мужчина, появилось в соцсетях, полиция проверяет информацию.Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщала, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние Настя и Ульяна. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и ищет школьниц.В соцсетях появилось фото из магазина, на котором запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости."Мы это видео сейчас проверяем", – прокомментировали РИА Новости видео в пресс-службе полицейского главка.
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происшествия, кемеровская область, киселевск
07:28 07.09.2021 (обновлено: 10:21 07.09.2021)
 
Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной

Пропавших в Кузбассе школьниц видели с незнакомым мужчиной в магазине, полиция разбирается

Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр записи камеры видеонаблюдения
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КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Фото, на котором замечены пропавшие в Кузбассе 10-летние девочки и незнакомый мужчина, появилось в соцсетях, полиция проверяет информацию.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщала, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние Настя и Ульяна. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и ищет школьниц.
В соцсетях появилось фото из магазина, на котором запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.
"Мы это видео сейчас проверяем", – прокомментировали РИА Новости видео в пресс-службе полицейского главка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 06:54
В Красноярском крае пропал семилетний ребенок
 
ПроисшествияКемеровская областьКиселевск
 
 
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