https://ria.ru/20210907/devochki-1748958198.html
Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной
Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной - РИА Новости, 07.09.2021
Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной
Фото, на котором замечены пропавшие в Кузбассе 10-летние девочки и незнакомый мужчина, появилось в соцсетях, полиция проверяет информацию. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T07:28
2021-09-07T07:28
2021-09-07T10:21
происшествия
кемеровская область
киселевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748970556_140:0:3215:1730_1920x0_80_0_0_71a4bf40b7707c45ad97e80571c15e99.jpg
КЕМЕРОВО, 7 сен - РИА Новости. Фото, на котором замечены пропавшие в Кузбассе 10-летние девочки и незнакомый мужчина, появилось в соцсетях, полиция проверяет информацию.Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщала, что в Киселевске 6 сентября пропали 10-летние Настя и Ульяна. Девочки ушли утром в школу и не вернулись. Полиция разослала ориентировки и ищет школьниц.В соцсетях появилось фото из магазина, на котором запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости."Мы это видео сейчас проверяем", – прокомментировали РИА Новости видео в пресс-службе полицейского главка.
https://ria.ru/20210621/rebenok-1737837722.html
кемеровская область
киселевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748970556_155:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_c943c8d30edaee9f28b649535cfc4873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, киселевск
07:28 07.09.2021 (обновлено: 10:21 07.09.2021)
Полиция прокомментировала фото пропавших девочек с незнакомым мужчиной
Пропавших в Кузбассе школьниц видели с незнакомым мужчиной в магазине, полиция разбирается