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https://ria.ru/20210907/defitsit-1748952847.html
РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров - РИА Новости, 07.09.2021
РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
Сложности с ввозом холодильного агента, используемого при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров, могут стать причиной дефицита бытовой... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T04:09
2021-09-07T04:09
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
максим решетников
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сложности с ввозом холодильного агента, используемого при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров, могут стать причиной дефицита бытовой техники, пишет РБК со ссылкой на письмо ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.В РАТЭК отметили, что с июля часть импортеров лишилась возможности ввозить хладагенты и содержащую их технику из-за установленной квоты на импорт гидрофторуглеродов, которая, как утверждается, не закреплена законом.Авторы письма пояснили, что импортеры, не успевшие оформить разрешение до июля, не могут ввести свою продукцию к началу следующего года, что может привести к их "значительным убыткам".В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что эта тема находится в компетенции Минпромторга.В ведомстве заявили, что министерство выдает лицензии импортерам на основании разрешения, выдаваемого Росприроднадзором, также вопросы формирования и контроля исполнения квот находятся в компетенции Минприроды, где, в свою очередь, заявили о проработке этого вопроса.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), максим решетников, россия
04:09 07.09.2021
 
РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров

РБК: производители заявили о риске дефицита холодильников и кондиционеров

© Depositphotos / olenka-2008Магазин бытовой техники
Магазин бытовой техники - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Depositphotos / olenka-2008
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сложности с ввозом холодильного агента, используемого при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров, могут стать причиной дефицита бытовой техники, пишет РБК со ссылкой на письмо ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
В РАТЭК отметили, что с июля часть импортеров лишилась возможности ввозить хладагенты и содержащую их технику из-за установленной квоты на импорт гидрофторуглеродов, которая, как утверждается, не закреплена законом.
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Авторы письма пояснили, что импортеры, не успевшие оформить разрешение до июля, не могут ввести свою продукцию к началу следующего года, что может привести к их "значительным убыткам".
В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что эта тема находится в компетенции Минпромторга.
"На данный момент риски для производств, использующих хладагенты, отсутствуют", — подчеркнул представитель Минпромторга.
В ведомстве заявили, что министерство выдает лицензии импортерам на основании разрешения, выдаваемого Росприроднадзором, также вопросы формирования и контроля исполнения квот находятся в компетенции Минприроды, где, в свою очередь, заявили о проработке этого вопроса.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Максим РешетниковРоссия
 
 
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