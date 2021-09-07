https://ria.ru/20210907/defitsit-1748952847.html

РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров

РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров - РИА Новости, 07.09.2021

РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров

Сложности с ввозом холодильного агента, используемого при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров, могут стать причиной дефицита бытовой... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T04:09

2021-09-07T04:09

2021-09-07T04:09

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

максим решетников

россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сложности с ввозом холодильного агента, используемого при производстве и обслуживании холодильников и кондиционеров, могут стать причиной дефицита бытовой техники, пишет РБК со ссылкой на письмо ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.В РАТЭК отметили, что с июля часть импортеров лишилась возможности ввозить хладагенты и содержащую их технику из-за установленной квоты на импорт гидрофторуглеродов, которая, как утверждается, не закреплена законом.Авторы письма пояснили, что импортеры, не успевшие оформить разрешение до июля, не могут ввести свою продукцию к началу следующего года, что может привести к их "значительным убыткам".В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что эта тема находится в компетенции Минпромторга.В ведомстве заявили, что министерство выдает лицензии импортерам на основании разрешения, выдаваемого Росприроднадзором, также вопросы формирования и контроля исполнения квот находятся в компетенции Минприроды, где, в свою очередь, заявили о проработке этого вопроса.

https://ria.ru/20210525/smartfon-1733754844.html

https://realty.ria.ru/20210727/tekhnika-1742266430.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), максим решетников, россия