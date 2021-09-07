https://ria.ru/20210907/chs-1749035172.html

В Чувашии ввели режим ЧС

В Чувашии ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.09.2021

В Чувашии ввели режим ЧС

В Чувашии с 7 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала гибель посевов из-за засухи, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:25

2021-09-07T15:25

2021-09-07T16:50

происшествия

общество

чувашская республика (чувашия)

чс

погода

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. В Чувашии с 7 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала гибель посевов из-за засухи, сообщила пресс-служба главы региона.Ситуацию обсудили на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности."Необходимо максимально оперативно принять меры реагирования, выработать четкий план мероприятий в целях снижения негативных последствий для аграриев", — заявил глава Чувашии Олег Николаев.По предварительным данным, в республике пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тысячи гектаров. Ущерб составил более 300 миллионов рублей.Почвенную засуху зафиксировали метеостанции Батырево (с 28 июля по 18 августа) и Канаша (с 8 по 28 августа). "В зоне наблюдения этих метеостанций находятся восемь муниципальных районов, на долю которых приходятся значительные площади зерновых культур, картофеля, овощей открытого грунта, выращиваемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. По данным Чувашстата, в текущем году доля указанных районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1%, картофеля — 54,1%, овощей открытого грунта — 43,7%", — отметили в пресс-службе.По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства республики Алины Семеновой, в конце лета сформировались неблагоприятные условия."Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха в сочетании с ветром привели к иссушению почвы, резкому снижению прироста вегетативной массы, засыханию листьев и снижению фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур. В период вегетации в течение трех декад подряд запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее десяти миллиметров", — рассказала она.В целом по республике снижение урожайности зерновых к прошлому году составляет 39,9%, к среднему значению за пять лет — на 25,7%, картофеля — на 16,6% и 13,1%, овощей — на 21,4% и 9,2% соответственно.

https://ria.ru/20210820/zasukha-1746534180.html

https://ria.ru/20210907/podderzhka-1748971648.html

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чувашская республика (чувашия)

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происшествия, общество, чувашская республика (чувашия), чс, погода, россия