Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/chs-1749035172.html
В Чувашии ввели режим ЧС
В Чувашии ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.09.2021
В Чувашии ввели режим ЧС
В Чувашии с 7 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала гибель посевов из-за засухи, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:25
2021-09-07T16:50
происшествия
общество
чувашская республика (чувашия)
чс
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749035960_0:454:2833:2048_1920x0_80_0_0_041231a2cf55e46a9a98bfd29070ddb7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. В Чувашии с 7 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала гибель посевов из-за засухи, сообщила пресс-служба главы региона.Ситуацию обсудили на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности."Необходимо максимально оперативно принять меры реагирования, выработать четкий план мероприятий в целях снижения негативных последствий для аграриев", — заявил глава Чувашии Олег Николаев.По предварительным данным, в республике пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тысячи гектаров. Ущерб составил более 300 миллионов рублей.Почвенную засуху зафиксировали метеостанции Батырево (с 28 июля по 18 августа) и Канаша (с 8 по 28 августа). "В зоне наблюдения этих метеостанций находятся восемь муниципальных районов, на долю которых приходятся значительные площади зерновых культур, картофеля, овощей открытого грунта, выращиваемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. По данным Чувашстата, в текущем году доля указанных районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1%, картофеля — 54,1%, овощей открытого грунта — 43,7%", — отметили в пресс-службе.По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства республики Алины Семеновой, в конце лета сформировались неблагоприятные условия."Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха в сочетании с ветром привели к иссушению почвы, резкому снижению прироста вегетативной массы, засыханию листьев и снижению фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур. В период вегетации в течение трех декад подряд запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее десяти миллиметров", — рассказала она.В целом по республике снижение урожайности зерновых к прошлому году составляет 39,9%, к среднему значению за пять лет — на 25,7%, картофеля — на 16,6% и 13,1%, овощей — на 21,4% и 9,2% соответственно.
https://ria.ru/20210820/zasukha-1746534180.html
https://ria.ru/20210907/podderzhka-1748971648.html
https://ria.ru/20210907/poteplenie-1748952522.html
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749035960_0:295:2337:2048_1920x0_80_0_0_00886f30e17e36ee962608e1d1a295fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, общество, чувашская республика (чувашия), чс, погода, россия
15:25 07.09.2021 (обновлено: 16:50 07.09.2021)
 
В Чувашии ввели режим ЧС

Режим ЧС вводят в Чувашии с 7 сентября из-за гибели посевов от засухи

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЗасыхающие посевы
Засыхающие посевы - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. В Чувашии с 7 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стала гибель посевов из-за засухи, сообщила пресс-служба главы региона.
Ситуацию обсудили на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 13:32
В Пермском крае ввели режим ЧС из-за засухи
"Необходимо максимально оперативно принять меры реагирования, выработать четкий план мероприятий в целях снижения негативных последствий для аграриев", — заявил глава Чувашии Олег Николаев.
По предварительным данным, в республике пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тысячи гектаров. Ущерб составил более 300 миллионов рублей.
Почвенную засуху зафиксировали метеостанции Батырево (с 28 июля по 18 августа) и Канаша (с 8 по 28 августа).
"В зоне наблюдения этих метеостанций находятся восемь муниципальных районов, на долю которых приходятся значительные площади зерновых культур, картофеля, овощей открытого грунта, выращиваемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. По данным Чувашстата, в текущем году доля указанных районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1%, картофеля — 54,1%, овощей открытого грунта — 43,7%", — отметили в пресс-службе.
По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства республики Алины Семеновой, в конце лета сформировались неблагоприятные условия.
Засуха в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 10:21Тюменская область
Тюменские власти поддержат пострадавших от засухи аграриев
"Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха в сочетании с ветром привели к иссушению почвы, резкому снижению прироста вегетативной массы, засыханию листьев и снижению фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур. В период вегетации в течение трех декад подряд запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее десяти миллиметров", — рассказала она.
В целом по республике снижение урожайности зерновых к прошлому году составляет 39,9%, к среднему значению за пять лет — на 25,7%, картофеля — на 16,6% и 13,1%, овощей — на 21,4% и 9,2% соответственно.
Горожане в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 03:41
В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
 
ПроисшествияОбществоЧувашская Республика (Чувашия)ЧСПогодаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
02:15Названо лучшее время для покупки гаджетов
Лента новостейМолния