https://ria.ru/20210907/chernyshenko-1749032695.html

Чернышенко провел совещание по цифровой трансформации в регионах

Чернышенко провел совещание по цифровой трансформации в регионах - РИА Новости, 07.09.2021

Чернышенко провел совещание по цифровой трансформации в регионах

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России поручил... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:10

2021-09-07T15:10

2021-09-07T15:11

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России поручил Минцифры подготовить систему мотивации для региональных руководителей цифровой трансформации, сообщила пресс-служба правительства.Кроме того, вице-премьер напомнил, что до 2022 года все "массовые социально значимые услуги" должны предоставляться в цифровом формате, в Минцифры был составлен план перевода, отслеживается ежемесячная динамика данной работы в разрезе всех субъектов."В августе стартовал запуск цифровых услуг первой очереди. Таким образом, создана возможность для оказания в электронном формате ещё 51 услуги... В рамках второй очереди, которая стартует с октября, появится возможность оказания в "цифре" 25 региональных и муниципальных услуг, ещё столько же подключим с декабря в рамках третьей очереди", - добавил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.Как сообщил на совещании замглавы Минцифры Олег Качанов, к регионам лидерам, подключившим более 40 госуслуг, относятся Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Мурманская, Смоленская и Калужская области. К регионам с самой низкой активностью Качанов отнес в том числе Архангельскую, Иркутскую и Магаданскую области, республики Алтай, Карелию, Северную Осетию – Аланию.По итогам совещания регионам было дано поручение устранить отставания в графике, до 1 октября обеспечить предоставление 51 госуслуги в электронном виде, организовать подключение второй очереди госуслуг до 5 октября, третьей очереди - до 1 декабря.

https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748459672.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, россия