https://ria.ru/20210907/chernyshenko-1749032695.html
Чернышенко провел совещание по цифровой трансформации в регионах
Чернышенко провел совещание по цифровой трансформации в регионах - РИА Новости, 07.09.2021
Чернышенко провел совещание по цифровой трансформации в регионах
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России поручил... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:10
2021-09-07T15:10
2021-09-07T15:11
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России поручил Минцифры подготовить систему мотивации для региональных руководителей цифровой трансформации, сообщила пресс-служба правительства.Кроме того, вице-премьер напомнил, что до 2022 года все "массовые социально значимые услуги" должны предоставляться в цифровом формате, в Минцифры был составлен план перевода, отслеживается ежемесячная динамика данной работы в разрезе всех субъектов."В августе стартовал запуск цифровых услуг первой очереди. Таким образом, создана возможность для оказания в электронном формате ещё 51 услуги... В рамках второй очереди, которая стартует с октября, появится возможность оказания в "цифре" 25 региональных и муниципальных услуг, ещё столько же подключим с декабря в рамках третьей очереди", - добавил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.Как сообщил на совещании замглавы Минцифры Олег Качанов, к регионам лидерам, подключившим более 40 госуслуг, относятся Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Мурманская, Смоленская и Калужская области. К регионам с самой низкой активностью Качанов отнес в том числе Архангельскую, Иркутскую и Магаданскую области, республики Алтай, Карелию, Северную Осетию – Аланию.По итогам совещания регионам было дано поручение устранить отставания в графике, до 1 октября обеспечить предоставление 51 госуслуги в электронном виде, организовать подключение второй очереди госуслуг до 5 октября, третьей очереди - до 1 декабря.
https://ria.ru/20210903/tsifrovizatsiya-1748459672.html
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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко, россия
15:10 07.09.2021 (обновлено: 15:11 07.09.2021)
Чернышенко провел совещание по цифровой трансформации в регионах
Чернышенко поручил создать систему мотивации для цифровой трансформации в регионах
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России
поручил Минцифры подготовить систему мотивации для региональных руководителей цифровой трансформации, сообщила пресс-служба правительства.
"Основные темы встречи – выполнение регионами плана по переводу социально значимых госуслуг в электронный формат. Также вице-премьер поручил Минцифры продумать систему мотивации для руководителей цифровой трансформации в субъектах",- говорится в сообщении.
Кроме того, вице-премьер напомнил, что до 2022 года все "массовые социально значимые услуги" должны предоставляться в цифровом формате, в Минцифры был составлен план перевода, отслеживается ежемесячная динамика данной работы в разрезе всех субъектов.
"В августе стартовал запуск цифровых услуг первой очереди. Таким образом, создана возможность для оказания в электронном формате ещё 51 услуги... В рамках второй очереди, которая стартует с октября, появится возможность оказания в "цифре" 25 региональных и муниципальных услуг, ещё столько же подключим с декабря в рамках третьей очереди", - добавил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
Как сообщил на совещании замглавы Минцифры Олег Качанов
, к регионам лидерам, подключившим более 40 госуслуг, относятся Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Мурманская, Смоленская и Калужская области. К регионам с самой низкой активностью Качанов отнес в том числе Архангельскую, Иркутскую и Магаданскую области, республики Алтай, Карелию, Северную Осетию – Аланию.
По итогам совещания регионам было дано поручение устранить отставания в графике, до 1 октября обеспечить предоставление 51 госуслуги в электронном виде, организовать подключение второй очереди госуслуг до 5 октября, третьей очереди - до 1 декабря.