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Вице-премьера Чехии допросили из-за несостоявшейся поездки в Москву
Вице-премьера Чехии допросили из-за несостоявшейся поездки в Москву - РИА Новости, 07.09.2021
Вице-премьера Чехии допросили из-за несостоявшейся поездки в Москву
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек дал во вторник показания полиции по делу о несостоявшейся в апреле этого года поездке в Москву, сообщило... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T23:49
2021-09-07T23:54
в мире
чехия
мвд чехии
россия
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ПРАГА, 7 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек дал во вторник показания полиции по делу о несостоявшейся в апреле этого года поездке в Москву, сообщило Чешское ТВ.В середине апреля, вскоре после того, как премьер Андрей Бабиш и Гамачек объявили в телеобращении о том, что взрывы на складах с оружием в деревне Врбетице якобы организовали сотрудники российских спецслужб и объявили о высылке из Чехии 18 российских дипломатов, пражское сетевое издание Seznam Zprávy со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что Гамачек еще до телеобращения собирался посетить Москву, чтобы попытаться обменять информацию о взрывах во Врбетице на закупку российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" и организацию в Праге саммита президентов РФ и США, однако затем отменил поездку.В мае расследованием ситуации с несостоявшейся поездкой Гамачека в Москву начало заниматься Национальное управление по борьбе с оргпреступностью (НУБО, входит в состав полиции). Руководитель НУБО Йиржи Мазанек заявил, что его ведомство хотело бы завершить расследование по этому делу к концу 2021 года.Полицейские пришли во вторник за Гамачеком в здание МВД. После встречи вице-премьер отказался комментировать журналистам разговор с полицией, сославшись на то, что расследование проходит в закрытом режиме.В воскресенье, выступая по пражскому телеканалу CNN Prima News, Гамачек заявил, что правдиво ответит на все вопросы полиции. По его мнению, никакого уголовного нарушения с его стороны допущено не было. Кроме того, ранее он категорически опроверг информацию издания Seznam Zprávy и сообщил о своем намерении подать на него в суд.В свою очередь, глава сенатского комитета по международным делам и безопасности Павел Фишер недавно сообщил журналистам, что Гамачек уже четырежды не явился на заседание комитета, который также хотел бы выслушать вице-премьера о его несостоявшейся поездке в Москву.В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210701/vrbetitse-1739434914.html
https://ria.ru/20210903/otnosheniya-1748445727.html
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в мире, чехия, мвд чехии, россия
23:49 07.09.2021 (обновлено: 23:54 07.09.2021)
 
Вице-премьера Чехии допросили из-за несостоявшейся поездки в Москву

Вице-премьера Чехии Гамачека допросили в полиции из-за несостоявшейся поездки в Москву

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Fotolia / lightpoet
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ПРАГА, 7 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек дал во вторник показания полиции по делу о несостоявшейся в апреле этого года поездке в Москву, сообщило Чешское ТВ.
В середине апреля, вскоре после того, как премьер Андрей Бабиш и Гамачек объявили в телеобращении о том, что взрывы на складах с оружием в деревне Врбетице якобы организовали сотрудники российских спецслужб и объявили о высылке из Чехии 18 российских дипломатов, пражское сетевое издание Seznam Zprávy со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что Гамачек еще до телеобращения собирался посетить Москву, чтобы попытаться обменять информацию о взрывах во Врбетице на закупку российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" и организацию в Праге саммита президентов РФ и США, однако затем отменил поездку.
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В мае расследованием ситуации с несостоявшейся поездкой Гамачека в Москву начало заниматься Национальное управление по борьбе с оргпреступностью (НУБО, входит в состав полиции). Руководитель НУБО Йиржи Мазанек заявил, что его ведомство хотело бы завершить расследование по этому делу к концу 2021 года.
Полицейские пришли во вторник за Гамачеком в здание МВД. После встречи вице-премьер отказался комментировать журналистам разговор с полицией, сославшись на то, что расследование проходит в закрытом режиме.
В воскресенье, выступая по пражскому телеканалу CNN Prima News, Гамачек заявил, что правдиво ответит на все вопросы полиции. По его мнению, никакого уголовного нарушения с его стороны допущено не было. Кроме того, ранее он категорически опроверг информацию издания Seznam Zprávy и сообщил о своем намерении подать на него в суд.
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В свою очередь, глава сенатского комитета по международным делам и безопасности Павел Фишер недавно сообщил журналистам, что Гамачек уже четырежды не явился на заседание комитета, который также хотел бы выслушать вице-премьера о его несостоявшейся поездке в Москву.
В середине апреля Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
 
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