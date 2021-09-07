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В Праге воевавшего в Донбассе чеха приговорили к 20 годам тюрьмы
В Праге воевавшего в Донбассе чеха приговорили к 20 годам тюрьмы - РИА Новости, 07.09.2021
В Праге воевавшего в Донбассе чеха приговорили к 20 годам тюрьмы
Принимавший участие в боевых действиях в Донбассе гражданин Чехии Иржи Урбанек заочно приговорен во вторник горсудом Праги к 20 годам тюрьмы по статье... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:48
2021-09-07T15:57
в мире
украина
прага
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 7 сен – РИА Новости. Принимавший участие в боевых действиях в Донбассе гражданин Чехии Иржи Урбанек заочно приговорен во вторник горсудом Праги к 20 годам тюрьмы по статье "терроризм", сообщило сетевое издание Idnes."Урбанек воевал на Украине на стороне сепаратистов. Городской суд в Праге во вторник приговорил его к 20 годам тюрьмы за терроризм. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого, с ним не был в контакте и выделенный ему адвокат", - говорится в сообщении.По данным суда, Урбанек уехал в Донбасс в 2015 году с целью выступить на стороне противников Киева и участвовал в их операциях до конца января 2018 года. Помимо участия в караульной службе Урбанек, согласно собственным сообщениям в соцсетях, подключался к боевым действиям против украинской армии.Прокурор в заключительной речи на суде предложил осудить Урбанека на 20 лет, однако адвокат обвиняемого выразил сомнения в правовой классификации действий подзащитного и несогласие со сроком тюремного наказания. Адвокат также поставил под вопрос возможность использования записей обвиняемого в Facebook в качестве доказательства его участия в боевых операциях и предложил оправдать Урбанека или смягчить наказание, если суд признает его виновным.Тем не менее, суд согласился с доводами обвинения. По словам судьи Ганы Крестиновой, представленные доказательства были убедительными, к тому же обвиняемый никак не опровергал свое участие в боевых действиях. "Уже одно только вхождение в состав этих подразделений и участие в их функционировании делает его виновным в совершении данных преступлений", - подчеркнула судья.
https://ria.ru/20210825/vsu-1747084424.html
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донецкая народная республика
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в мире, украина, прага, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:48 07.09.2021 (обновлено: 15:57 07.09.2021)
 
В Праге воевавшего в Донбассе чеха приговорили к 20 годам тюрьмы

В Праге воевавшего в Донбассе чеха заочно приговорили к 20 годам тюрьмы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПРАГА, 7 сен – РИА Новости. Принимавший участие в боевых действиях в Донбассе гражданин Чехии Иржи Урбанек заочно приговорен во вторник горсудом Праги к 20 годам тюрьмы по статье "терроризм", сообщило сетевое издание Idnes.
"Урбанек воевал на Украине на стороне сепаратистов. Городской суд в Праге во вторник приговорил его к 20 годам тюрьмы за терроризм. Дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого, с ним не был в контакте и выделенный ему адвокат", - говорится в сообщении.
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По данным суда, Урбанек уехал в Донбасс в 2015 году с целью выступить на стороне противников Киева и участвовал в их операциях до конца января 2018 года. Помимо участия в караульной службе Урбанек, согласно собственным сообщениям в соцсетях, подключался к боевым действиям против украинской армии.
Прокурор в заключительной речи на суде предложил осудить Урбанека на 20 лет, однако адвокат обвиняемого выразил сомнения в правовой классификации действий подзащитного и несогласие со сроком тюремного наказания. Адвокат также поставил под вопрос возможность использования записей обвиняемого в Facebook в качестве доказательства его участия в боевых операциях и предложил оправдать Урбанека или смягчить наказание, если суд признает его виновным.
Тем не менее, суд согласился с доводами обвинения. По словам судьи Ганы Крестиновой, представленные доказательства были убедительными, к тому же обвиняемый никак не опровергал свое участие в боевых действиях. "Уже одно только вхождение в состав этих подразделений и участие в их функционировании делает его виновным в совершении данных преступлений", - подчеркнула судья.
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