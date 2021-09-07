https://ria.ru/20210907/chechnya-1749089442.html

В Чечне объявили конкурс на лучшее изображение Кадыровых

В Чечне объявили конкурс на лучшее изображение Кадыровых - РИА Новости, 07.09.2021

В Чечне объявили конкурс на лучшее изображение Кадыровых

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о конкурсе на лучшие изображения Ахмата-Хаджи, Аймани и Рамзана Кадыровых. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T23:21

2021-09-07T23:21

2021-09-07T23:21

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

магомед даудов

россия

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ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о конкурсе на лучшие изображения Ахмата-Хаджи, Аймани и Рамзана Кадыровых."В связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Рамзана Ахматовича и Аймани Несиевны Кадыровых. Победители конкурса в каждой номинации получат от регионального общественного фонда им. Героя России А-Х. Кадырова по 500 тысяч рублей", - написал в Instagram Даудов.Он сообщил, что конкурс продлится до 5 октября, и выразил уверенность, что среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодёжи."Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной", - написал спикер чеченского парламента.

https://ria.ru/20210823/aeroport-1746903201.html

россия

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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), магомед даудов, россия