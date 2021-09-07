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В Чечне объявили конкурс на лучшее изображение Кадыровых
В Чечне объявили конкурс на лучшее изображение Кадыровых - РИА Новости, 07.09.2021
В Чечне объявили конкурс на лучшее изображение Кадыровых
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о конкурсе на лучшие изображения Ахмата-Хаджи, Аймани и Рамзана Кадыровых. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T23:21
2021-09-07T23:21
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
магомед даудов
россия
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ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о конкурсе на лучшие изображения Ахмата-Хаджи, Аймани и Рамзана Кадыровых."В связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Рамзана Ахматовича и Аймани Несиевны Кадыровых. Победители конкурса в каждой номинации получат от регионального общественного фонда им. Героя России А-Х. Кадырова по 500 тысяч рублей", - написал в Instagram Даудов.Он сообщил, что конкурс продлится до 5 октября, и выразил уверенность, что среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодёжи."Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной", - написал спикер чеченского парламента.
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), магомед даудов, россия
23:21 07.09.2021
 
В Чечне объявили конкурс на лучшее изображение Кадыровых

В Чечне объявили конкурс на лучшее изображение Кадыровых с призом в 0,5 млн рублей

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид на центральную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о конкурсе на лучшие изображения Ахмата-Хаджи, Аймани и Рамзана Кадыровых.
"В связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Рамзана Ахматовича и Аймани Несиевны Кадыровых. Победители конкурса в каждой номинации получат от регионального общественного фонда им. Героя России А-Х. Кадырова по 500 тысяч рублей", - написал в Instagram Даудов.
Он сообщил, что конкурс продлится до 5 октября, и выразил уверенность, что среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодёжи.
"Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной", - написал спикер чеченского парламента.
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ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Магомед ДаудовРоссия
 
 
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