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Новак позитивно оценил перспективы развития Чечни
Новак позитивно оценил перспективы развития Чечни - РИА Новости, 07.09.2021
Новак позитивно оценил перспективы развития Чечни
Вице-премьер Алексей Новак позитивно оценил перспективы развития Чечни, сообщив о планах оказать поддержку девяти новым инвестиционным проектам, в том числе и... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T08:17
2021-09-07T08:17
экономика
правительство рф
александр новак
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер Алексей Новак позитивно оценил перспективы развития Чечни, сообщив о планах оказать поддержку девяти новым инвестиционным проектам, в том числе и на правительственном уровне.Новак прибыл в понедельник в Чечню и провел совещание по социально-экономическому развитию региона."Перспективы развития региона я оцениваю как очень позитивные, не только перспективы, но и фактическое развитие, которое здесь происходит, потому что мы видим, что реализуются очень серьезные программы социально-экономического развития, реализуются крупные инвестиционные проекты, строится инфраструктура и электроэнергетические объекты. Только что девять проектов мы договорились взять в проработку с тем, чтобы оказать поддержку на правительственном уровне, федеральном уровне", - сообщил Новак журналистам по итогу совещания о социально-экономическом развитии Чечни.По его словам инвестиционные проекты станут источником роста и повышения качества жизни граждан республики."Инвестиционные проекты создадут новые рабочие места, новые инвестиции и источники роста и повышения качества жизни граждан Чеченской Республики. Поэтому со стороны правительства мы будем уделять самое пристальное внимание, оказывать поддержку региону, который для себя ставит действительно большие, амбициозные цели по улучшению жизни, по развитию социально-экономическому, (по) образованию, решению тех проблем, которые не решены", - рассказал он.В ходе совещания председатель правительства Чечни Муслим Хучиев попросил вице-премьера РФ оказать содействие в принятии положительного решения от ПАО "НК "Роснефть" по строительству битумного завода, в техническом присоединении энергопринимающих устройств АО "Чеченцемент" к общенациональным электрическим сетям и в выделении дополнительных лимитов по аэровокзальному комплексу аэропорта Грозный "Северный" в размере 9,4 миллиарда рублей.Помимо совещания по социально-экономическому развитию региона, Новак провел совещание по газификации в ООО "Газпром трансгаз Грозный". Также в качестве почетного гостя Новак принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню республики. Ожидается, что вице-премьер посетит ВТРК "Ведучи" на вертолете.
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экономика, правительство рф, александр новак, чеченская республика (чечня)
08:17 07.09.2021
 
Новак позитивно оценил перспективы развития Чечни

Вице-премьер Новак: правительство поддержит новые инвестпроекты Чечни по развитию региона

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкII марафон "Новое знание". День второй
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ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер Алексей Новак позитивно оценил перспективы развития Чечни, сообщив о планах оказать поддержку девяти новым инвестиционным проектам, в том числе и на правительственном уровне.
Новак прибыл в понедельник в Чечню и провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
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"Перспективы развития региона я оцениваю как очень позитивные, не только перспективы, но и фактическое развитие, которое здесь происходит, потому что мы видим, что реализуются очень серьезные программы социально-экономического развития, реализуются крупные инвестиционные проекты, строится инфраструктура и электроэнергетические объекты. Только что девять проектов мы договорились взять в проработку с тем, чтобы оказать поддержку на правительственном уровне, федеральном уровне", - сообщил Новак журналистам по итогу совещания о социально-экономическом развитии Чечни.
По его словам инвестиционные проекты станут источником роста и повышения качества жизни граждан республики.
"Инвестиционные проекты создадут новые рабочие места, новые инвестиции и источники роста и повышения качества жизни граждан Чеченской Республики. Поэтому со стороны правительства мы будем уделять самое пристальное внимание, оказывать поддержку региону, который для себя ставит действительно большие, амбициозные цели по улучшению жизни, по развитию социально-экономическому, (по) образованию, решению тех проблем, которые не решены", - рассказал он.
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В ходе совещания председатель правительства Чечни Муслим Хучиев попросил вице-премьера РФ оказать содействие в принятии положительного решения от ПАО "НК "Роснефть" по строительству битумного завода, в техническом присоединении энергопринимающих устройств АО "Чеченцемент" к общенациональным электрическим сетям и в выделении дополнительных лимитов по аэровокзальному комплексу аэропорта Грозный "Северный" в размере 9,4 миллиарда рублей.
Помимо совещания по социально-экономическому развитию региона, Новак провел совещание по газификации в ООО "Газпром трансгаз Грозный". Также в качестве почетного гостя Новак принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню республики. Ожидается, что вице-премьер посетит ВТРК "Ведучи" на вертолете.
 
ЭкономикаПравительство РФАлександр НовакЧеченская республика (Чечня)
 
 
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