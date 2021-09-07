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В афганской провинции Нангархар арестовали 80 боевиков ИГ*
В афганской провинции Нангархар арестовали 80 боевиков ИГ* - РИА Новости, 07.09.2021
В афганской провинции Нангархар арестовали 80 боевиков ИГ*
Власти провинции Нангархар на востоке Афганистана заявили об аресте 80 боевиков "Исламского государства"*. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:55
2021-09-07T11:55
2021-09-07T11:56
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
исламское государство
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КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Власти провинции Нангархар на востоке Афганистана заявили об аресте 80 боевиков "Исламского государства"*."Силы "Талибана"* арестовали порядка 80 боевиков ИГ* за последние несколько дней", - заявил журналистам губернатор провинции Мавлави Мохаммад Надим.Он добавил, что движение продолжает предпринимать усилия по борьбе с террористами.В свою очередь, житель провинции сообщил РИА Новости, что талибы в течение последних трех дней проводили рейды по домам людей, связанным с ИГ*, в результате чего было арестовано шесть человек. По словам представителя свергнутого правительства, за последнюю неделю талибы закрыли в Джелалабаде, административном центре провинции, шесть учебных заведений, которые могут быть связаны с ИГ*.Ранее официальный представитель движения Мухаммед Наим заявил в интервью РИА Новости, что движение контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства"*. Другой представитель движения Забиулла Муджахид заявил РИА Новости, что "Талибан"* не допустит допустит активизации "Исламского государства"* на территории Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, исламское государство, нангархар
11:55 07.09.2021 (обновлено: 11:56 07.09.2021)
В афганской провинции Нангархар арестовали 80 боевиков ИГ*
Власти провинции Нангархар на востоке Афганистана заявили об аресте 80 боевиков ИГ*
КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости.
Власти провинции Нангархар
на востоке Афганистана заявили об аресте 80 боевиков "Исламского государства
"*.
"Силы "Талибана"* арестовали порядка 80 боевиков ИГ* за последние несколько дней", - заявил журналистам губернатор провинции Мавлави Мохаммад Надим.
Он добавил, что движение продолжает предпринимать усилия по борьбе с террористами.
В свою очередь, житель провинции сообщил РИА Новости, что талибы в течение последних трех дней проводили рейды по домам людей, связанным с ИГ*, в результате чего было арестовано шесть человек. По словам представителя свергнутого правительства, за последнюю неделю талибы закрыли в Джелалабаде, административном центре провинции, шесть учебных заведений, которые могут быть связаны с ИГ*.
Ранее официальный представитель движения Мухаммед Наим заявил в интервью РИА Новости, что движение контролирует ситуацию с угрозой, исходящей от "Исламского государства"*. Другой представитель движения Забиулла Муджахид заявил РИА Новости, что "Талибан
"* не допустит допустит активизации "Исламского государства"* на территории Афганистана
.
* Террористическая организация, запрещенная в России