https://ria.ru/20210907/bluetooth-1749041436.html

Миллионы устройств с Bluetooth оказались беззащитны перед новой угрозой

Миллионы устройств с Bluetooth оказались беззащитны перед новой угрозой - РИА Новости, 07.09.2021

Миллионы устройств с Bluetooth оказались беззащитны перед новой угрозой

Огромное количество устройств, поддерживающих Bluetooth, имеют серьезную брешь в безопасности. Новую уязвимость протокола связи обнаружили исследователи... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:02

2021-09-07T16:02

2021-09-07T16:21

наука

технологии

компьютерные технологии

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Огромное количество устройств, поддерживающих Bluetooth, имеют серьезную брешь в безопасности. Новую уязвимость протокола связи обнаружили исследователи сингапурского университета технологий.Уязвимость, получившая название BrakTooth, затронула 1400 моделей смартфонов, ноутбуков, клавиатур, наушников и других устройств, хотя сами исследователи считают, что проблема касается практически все гаджеты с "синим зубом".BrakTooth был использован для проведения двух видов хакерских атак: "отказ в обслуживании" и включение выполнения произвольного кода. Первая обрывает соединение и требует ручного перезапуска оборудования для нормальной работы. Вторая разновидность гораздо опаснее и может быть использована для удаления данных, отключения беспроводной связи или взаимодействия с другими устройствами.Исследователи передали полученную информацию производителям и обещают не публиковать полную версию эксплойта, пока крупнейшие производители не закроют уязвимость в новых прошивках.

https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, компьютерные технологии