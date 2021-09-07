https://ria.ru/20210907/bluetooth-1749041436.html
Миллионы устройств с Bluetooth оказались беззащитны перед новой угрозой
Миллионы устройств с Bluetooth оказались беззащитны перед новой угрозой - РИА Новости, 07.09.2021
Миллионы устройств с Bluetooth оказались беззащитны перед новой угрозой
Огромное количество устройств, поддерживающих Bluetooth, имеют серьезную брешь в безопасности. Новую уязвимость протокола связи обнаружили исследователи... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:02
2021-09-07T16:02
2021-09-07T16:21
наука
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компьютерные технологии
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Огромное количество устройств, поддерживающих Bluetooth, имеют серьезную брешь в безопасности. Новую уязвимость протокола связи обнаружили исследователи сингапурского университета технологий.Уязвимость, получившая название BrakTooth, затронула 1400 моделей смартфонов, ноутбуков, клавиатур, наушников и других устройств, хотя сами исследователи считают, что проблема касается практически все гаджеты с "синим зубом".BrakTooth был использован для проведения двух видов хакерских атак: "отказ в обслуживании" и включение выполнения произвольного кода. Первая обрывает соединение и требует ручного перезапуска оборудования для нормальной работы. Вторая разновидность гораздо опаснее и может быть использована для удаления данных, отключения беспроводной связи или взаимодействия с другими устройствами.Исследователи передали полученную информацию производителям и обещают не публиковать полную версию эксплойта, пока крупнейшие производители не закроют уязвимость в новых прошивках.
https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html
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технологии, компьютерные технологии
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.
Огромное количество устройств, поддерживающих Bluetooth, имеют серьезную брешь в безопасности. Новую уязвимость протокола связи обнаружили
исследователи сингапурского университета технологий.
Уязвимость, получившая название BrakTooth, затронула 1400 моделей смартфонов, ноутбуков, клавиатур, наушников и других устройств, хотя сами исследователи считают, что проблема касается практически все гаджеты с "синим зубом".
BrakTooth был использован для проведения двух видов хакерских атак: "отказ в обслуживании" и включение выполнения произвольного кода. Первая обрывает соединение и требует ручного перезапуска оборудования для нормальной работы. Вторая разновидность гораздо опаснее и может быть использована для удаления данных, отключения беспроводной связи или взаимодействия с другими устройствами.
Исследователи передали полученную информацию производителям и обещают не публиковать полную версию эксплойта, пока крупнейшие производители не закроют уязвимость в новых прошивках.