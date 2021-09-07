https://ria.ru/20210907/bitkoin-1749000319.html

Россия не готова к признанию биткоина, заявил Песков

Россия не готова к признанию биткоина, заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2021

Россия не готова к признанию биткоина, заявил Песков

У России нет поводов для признания биткоина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:50

2021-09-07T12:50

2021-09-07T13:32

экономика

дмитрий песков

россия

сальвадор

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. У России нет поводов для признания биткоина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, приравнивание криптовалюты к денежным инструментам не несет для финансовой и экономической системы ничего, кроме вреда. Песков также назвал биткоин квазивалютой."Однозначно, что Россия не готова к таким шагам", — сказал он журналистам.Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Теперь им можно рассчитываться наравне с долларом. В законе отмечается, что тип обмена будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в криптовалюте, также ею можно оплатить налоги.Курс биткоина достиг отметки в 52,9 тысячи долларов в ответ на сообщение о его приобретении Сальвадором.

https://ria.ru/20210819/bitkoin-1746291542.html

россия

сальвадор

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2021

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экономика, дмитрий песков, россия, сальвадор