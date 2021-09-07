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Водитель в Биробиджане, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок
Водитель в Биробиджане, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок - РИА Новости, 07.09.2021
Водитель в Биробиджане, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок
Водитель легкового автомобиля, который зимой в Биробиджане "прокатил" полицейского на капоте, приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщает... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T08:27
2021-09-07T08:27
происшествия
биробиджан
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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, который зимой в Биробиджане "прокатил" полицейского на капоте, приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.В январе текущего года 37-летний пьяный водитель Mazda Efini, скрываясь от сотрудников ДПС, бесконтрольно управлял автомобилем в одном из спальных микрорайонов Биробиджана. Как выяснили позже правоохранители, он был без водительского удостоверения. Один из полицейских оказался на капоте авто нарушителя, с которого упал и сломал руку. Ушибы во время задержания получили еще двое полицейских. Региональный СУСК РФ возбудил против нарушителя два уголовных дела за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию."Судом мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, и по совокупности ему окончательно определено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", - говорится в сообщении.Подсудимый вину не признал и заявил о своей непричастности к содеянному. Приговор суда не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что до этого происшествия мужчина был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, в 2018 году был освобожден из мест лишения свободы.
https://ria.ru/20210906/vzyatka-1748801818.html
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происшествия, биробиджан, россия
08:27 07.09.2021
 
Водитель в Биробиджане, "прокативший" полицейского на капоте, получил срок

Водитель в Биробиджане, "прокативший" полицейского на капоте, сядет в тюрьму на 8 лет

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, который зимой в Биробиджане "прокатил" полицейского на капоте, приговорен к восьми годам колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.
В январе текущего года 37-летний пьяный водитель Mazda Efini, скрываясь от сотрудников ДПС, бесконтрольно управлял автомобилем в одном из спальных микрорайонов Биробиджана. Как выяснили позже правоохранители, он был без водительского удостоверения. Один из полицейских оказался на капоте авто нарушителя, с которого упал и сломал руку. Ушибы во время задержания получили еще двое полицейских. Региональный СУСК РФ возбудил против нарушителя два уголовных дела за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти и нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
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Источник: ростовского полицейского задержали за взятку в миллион рублей
"Судом мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, и по совокупности ему окончательно определено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", - говорится в сообщении.
Подсудимый вину не признал и заявил о своей непричастности к содеянному. Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что до этого происшествия мужчина был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, в 2018 году был освобожден из мест лишения свободы.
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