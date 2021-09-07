Бейонсе написала сингл, который может претендовать на "Оскар"
© AP Photo / Invision / Chris PizzelloБейонсе
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американская певица и актриса Бейонсе сочинила и записала песню "Be Alive" для предстоящей спортивной драмы Уилла Смита "Король Ричард" , сообщает Los Angeles Times.
По информации издания, мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Теллурайд" (США) в начале этого месяца. Новая композиция Бейонсе, которая еще не издана, звучала во время финальных титров, что стало для всех приятным сюрпризом. Вместе с ней над треком работал музыкант Дарюс Скотт, более известный по псевдониму DIXSON.
По информации издания, мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Теллурайд" (США) в начале этого месяца. Новая композиция Бейонсе, которая еще не издана, звучала во время финальных титров, что стало для всех приятным сюрпризом. Вместе с ней над треком работал музыкант Дарюс Скотт, более известный по псевдониму DIXSON.
В Los Angeles Times отмечают, что Бейонсе с большой вероятностью может претендовать на премию "Оскар" за этот трек (для звезды награда станет первой. — Прим. ред.) и даже исполнить его на церемонии награждения в 2022 году.
"Члены киноакадемии ни за что не откажутся от Бейонсе снова после фиаско с песней "Spirit" — громким гимном из фильма "Король Лев" (2019), которая по непонятным причинам на 92-й церемонии награждения премии "Оскар" не получила даже номинации", — напомнили в издании.
В фильме "Король Ричард" рассказывают о Ричарде Уильямсе (Уилл Смит) — требовательном отце и тренере будущих звезд тенниса Серены и Винус Уильямс.
Семья одобрила эту картину, а Серена, Венера и их сестра Иша Прайс даже выступили исполнительными продюсерами.
Семья одобрила эту картину, а Серена, Венера и их сестра Иша Прайс даже выступили исполнительными продюсерами.
В российских кинотеатрах премьера драмы запланирована на 18 ноября.
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