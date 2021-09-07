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Бейонсе написала сингл, который может претендовать на "Оскар"

Бейонсе написала сингл, который может претендовать на "Оскар" - РИА Новости, 07.09.2021

Бейонсе написала сингл, который может претендовать на "Оскар"

Американская певица и актриса Бейонсе сочинила и записала песню "Be Alive" для предстоящей спортивной драмы Уилла Смита "Король Ричард" , сообщает Los Angeles... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T01:02

2021-09-07T01:02

2021-09-07T01:02

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американская певица и актриса Бейонсе сочинила и записала песню "Be Alive" для предстоящей спортивной драмы Уилла Смита "Король Ричард" , сообщает Los Angeles Times. По информации издания, мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Теллурайд" (США) в начале этого месяца. Новая композиция Бейонсе, которая еще не издана, звучала во время финальных титров, что стало для всех приятным сюрпризом. Вместе с ней над треком работал музыкант Дарюс Скотт, более известный по псевдониму DIXSON. В Los Angeles Times отмечают, что Бейонсе с большой вероятностью может претендовать на премию "Оскар" за этот трек (для звезды награда станет первой. — Прим. ред.) и даже исполнить его на церемонии награждения в 2022 году. В фильме "Король Ричард" рассказывают о Ричарде Уильямсе (Уилл Смит) — требовательном отце и тренере будущих звезд тенниса Серены и Винус Уильямс. Семья одобрила эту картину, а Серена, Венера и их сестра Иша Прайс даже выступили исполнительными продюсерами. В российских кинотеатрах премьера драмы запланирована на 18 ноября.

https://ria.ru/20210817/dune-1745897749.html

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новости культуры, сша, серена уильямс, бейонсе ноулз, уилл смит, винус уильямс, кино и сериалы, музыка