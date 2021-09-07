https://ria.ru/20210907/belmondo-1749032842.html

В Париже совершат мессу в память о Бельмондо

В Париже совершат мессу в память о Бельмондо - РИА Новости, 07.09.2021

В Париже совершат мессу в память о Бельмондо

Служба в память об актере Жан-Поле Бельмондо пройдет в пятницу в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката актера... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:12

2021-09-07T15:12

2021-09-07T15:24

религия

париж

высшая национальная консерватория драматического искусства

жан-поль бельмондо

франсуа трюффо

умер жан-поль бельмондо

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748908968_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_f6bbab8db84e943c9c93fa2fb4844072.jpg

ПАРИЖ, 7 сен – РИА Новости. Служба в память об актере Жан-Поле Бельмондо пройдет в пятницу в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката актера Мишеля Годеста.Отмечается, что она состоится в 11.00 (12.00 мск).В четверг 9 сентября в Доме Инвалидов запланирована национальная церемония прощание с актером. Детали церемонии в настоящий момент Елисейский дворец согласует с семьей Бельмондо, отмечают СМИ.Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Он снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и другие.Артист родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден почетной "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля (2011) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016).

https://ria.ru/20210907/belmondo-1748964000.html

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748919028.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, высшая национальная консерватория драматического искусства, жан-поль бельмондо, франсуа трюффо, умер жан-поль бельмондо, новости культуры