https://ria.ru/20210907/belmondo-1749032842.html
В Париже совершат мессу в память о Бельмондо
В Париже совершат мессу в память о Бельмондо - РИА Новости, 07.09.2021
В Париже совершат мессу в память о Бельмондо
Служба в память об актере Жан-Поле Бельмондо пройдет в пятницу в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката актера... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:12
2021-09-07T15:12
2021-09-07T15:24
религия
париж
высшая национальная консерватория драматического искусства
жан-поль бельмондо
франсуа трюффо
умер жан-поль бельмондо
новости культуры
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ПАРИЖ, 7 сен – РИА Новости. Служба в память об актере Жан-Поле Бельмондо пройдет в пятницу в церкви Сен-Жермен-де-Пре в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката актера Мишеля Годеста.Отмечается, что она состоится в 11.00 (12.00 мск).В четверг 9 сентября в Доме Инвалидов запланирована национальная церемония прощание с актером. Детали церемонии в настоящий момент Елисейский дворец согласует с семьей Бельмондо, отмечают СМИ.Бельмондо скончался 6 сентября на 89-м году жизни. Он снялся в десятках фильмов, в числе которых "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и другие.Артист родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жан-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден почетной "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля (2011) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016).
https://ria.ru/20210907/belmondo-1748964000.html
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париж, высшая национальная консерватория драматического искусства, жан-поль бельмондо, франсуа трюффо, умер жан-поль бельмондо, новости культуры