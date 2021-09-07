https://ria.ru/20210907/belmondo-1748950335.html

Семья умершего Бельмондо обратилась к поклонникам актера

Семья умершего Бельмондо обратилась к поклонникам актера - РИА Новости, 07.09.2021

Семья умершего Бельмондо обратилась к поклонникам актера

Члены семьи скончавшегося французского актера Жан-Поля Бельмондо сожалеют об утрате своей опоры. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T01:34

2021-09-07T01:34

2021-09-07T01:34

культура

флоренция

высшая национальная консерватория драматического искусства

жан-поль бельмондо

франсуа трюффо

умер жан-поль бельмондо

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Члены семьи скончавшегося французского актера Жан-Поля Бельмондо сожалеют об утрате своей опоры.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).Жан-Поль Бельмондо был дважды женат. Его первой супругой была танцовщица Элоди Константин, второй – манекенщица Натти Тардивель. У актера от первого брака трое детей – дочери Патриция (1958-1994) и Флоренция (1960), сын Поль Бельмондо (1963). От второго брака – дочь Стелла (2003).

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748942112.html

флоренция

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флоренция, высшая национальная консерватория драматического искусства, жан-поль бельмондо, франсуа трюффо, умер жан-поль бельмондо