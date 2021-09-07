Семья умершего Бельмондо обратилась к поклонникам актера
Семья скончавшегося Жан-Поля Бельмондо выступила с заявлением
© AP Photo / Laurent CiprianiЖан-Поль Бельмондо
© AP Photo / Laurent Cipriani
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Члены семьи скончавшегося французского актера Жан-Поля Бельмондо сожалеют об утрате своей опоры.
"Семья Жан-Поля Бельмондо потеряла свою опору. Он ушел, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется", - приводит Франс Пресс слова из заявления членов семьи актера, которое поступило в агентство.
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
Жан-Поль Бельмондо был дважды женат. Его первой супругой была танцовщица Элоди Константин, второй – манекенщица Натти Тардивель. У актера от первого брака трое детей – дочери Патриция (1958-1994) и Флоренция (1960), сын Поль Бельмондо (1963). От второго брака – дочь Стелла (2003).