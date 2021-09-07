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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210907/belmondo-1748950335.html
Семья умершего Бельмондо обратилась к поклонникам актера
Семья умершего Бельмондо обратилась к поклонникам актера - РИА Новости, 07.09.2021
Семья умершего Бельмондо обратилась к поклонникам актера
Члены семьи скончавшегося французского актера Жан-Поля Бельмондо сожалеют об утрате своей опоры. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T01:34
2021-09-07T01:34
культура
флоренция
высшая национальная консерватория драматического искусства
жан-поль бельмондо
франсуа трюффо
умер жан-поль бельмондо
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Члены семьи скончавшегося французского актера Жан-Поля Бельмондо сожалеют об утрате своей опоры.Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).Жан-Поль Бельмондо был дважды женат. Его первой супругой была танцовщица Элоди Константин, второй – манекенщица Натти Тардивель. У актера от первого брака трое детей – дочери Патриция (1958-1994) и Флоренция (1960), сын Поль Бельмондо (1963). От второго брака – дочь Стелла (2003).
https://ria.ru/20210906/belmondo-1748942112.html
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флоренция, высшая национальная консерватория драматического искусства, жан-поль бельмондо, франсуа трюффо, умер жан-поль бельмондо
01:34 07.09.2021
 
Семья умершего Бельмондо обратилась к поклонникам актера

Семья скончавшегося Жан-Поля Бельмондо выступила с заявлением

© AP Photo / Laurent CiprianiЖан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Laurent Cipriani
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Члены семьи скончавшегося французского актера Жан-Поля Бельмондо сожалеют об утрате своей опоры.

"Семья Жан-Поля Бельмондо потеряла свою опору. Он ушел, чтобы присоединиться к старым соратникам из консерватории. Его искренняя улыбка никуда не денется", - приводит Франс Пресс слова из заявления членов семьи актера, которое поступило в агентство.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актёр. В 1989 году он был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почётной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
Жан-Поль Бельмондо был дважды женат. Его первой супругой была танцовщица Элоди Константин, второй – манекенщица Натти Тардивель. У актера от первого брака трое детей – дочери Патриция (1958-1994) и Флоренция (1960), сын Поль Бельмондо (1963). От второго брака – дочь Стелла (2003).
У меня была счастливая жизнь. Умер Жан-Поль Бельмондо - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 22:28
"У меня была счастливая жизнь". Умер Жан-Поль БельмондоЛегенда мирового кинематографа и любимец публики. Бельмондо снимался в кино более полувека. Он оставил десятки ролей, многие их которых стали незабвенной классикой.
 
КультураФлоренцияВысшая национальная консерватория драматического искусстваЖан-Поль БельмондоФрансуа ТрюффоУмер Жан-Поль Бельмондо
 
 
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