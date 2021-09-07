https://ria.ru/20210907/baza-1749006499.html

Талибы показали журналистам разрушенную базу ЦРУ

Талибы показали журналистам разрушенную базу ЦРУ - РИА Новости, 07.09.2021

Талибы показали журналистам разрушенную базу ЦРУ

Движение "Талибан"* показало журналистам аванпост ЦРУ Eagle Base, расположенный к северо-востоку от аэропорта Кабула, который американцы разрушили во время... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:14

2021-09-07T13:14

2021-09-07T13:14

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746803545_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_9795d1ecd9c7441327779bf7926b33b2.jpg

КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* показало журналистам аванпост ЦРУ Eagle Base, расположенный к северо-востоку от аэропорта Кабула, который американцы разрушили во время вывода войск из Афганистана.Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что военные США уничтожили Eagle Base с помощью контролируемого взрыва."Сейчас мы попытаемся восстановить центр. Потом здесь дислоцируют силы специального назначения. Место также заминировано. Сначала нужно очистить его от мин иностранных сил", - сообщил журналистам командир подразделения талибов "Бадри 313", которое было направлено для охраны объекта.Американцы разрушили стены, уничтожили все оборудование, а также все частные и военные транспортные средства на базе.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль.* Террористическая организация, запрещенная в России

сша

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, центральное разведывательное управление (цру)