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Талибы показали журналистам разрушенную базу ЦРУ
Талибы показали журналистам разрушенную базу ЦРУ - РИА Новости, 07.09.2021
Талибы показали журналистам разрушенную базу ЦРУ
Движение "Талибан"* показало журналистам аванпост ЦРУ Eagle Base, расположенный к северо-востоку от аэропорта Кабула, который американцы разрушили во время... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:14
2021-09-07T13:14
2021-09-07T13:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
талибан
афганистан
центральное разведывательное управление (цру)
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КАБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* показало журналистам аванпост ЦРУ Eagle Base, расположенный к северо-востоку от аэропорта Кабула, который американцы разрушили во время вывода войск из Афганистана.Газета New York Times со ссылкой на американских чиновников ранее сообщила, что военные США уничтожили Eagle Base с помощью контролируемого взрыва."Сейчас мы попытаемся восстановить центр. Потом здесь дислоцируют силы специального назначения. Место также заминировано. Сначала нужно очистить его от мин иностранных сил", - сообщил журналистам командир подразделения талибов "Бадри 313", которое было направлено для охраны объекта.Американцы разрушили стены, уничтожили все оборудование, а также все частные и военные транспортные средства на базе.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль.* Террористическая организация, запрещенная в России
сша
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, центральное разведывательное управление (цру)
Талибы показали журналистам разрушенную базу ЦРУ
Талибы показал журналистам аванпост ЦРУ Eagle Base, разрушенный во время вывода войск США