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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/bayden-1748954915.html
Байден ответил на вопрос о признании талибов
Байден ответил на вопрос о признании талибов - РИА Новости, 07.09.2021
Байден ответил на вопрос о признании талибов
Президент США Джо Байден заявил, что до признания правительства "Талибана"* в Афганистане еще "далеко". РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:49
2021-09-07T05:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что до признания правительства "Талибана"* в Афганистане еще "далеко".Как говорится в сообщении журналистского пула, распространенном пресс-службой Белого дома, президент США подошел к встречавшему его пулу с намерением сделать некое заявление."Завтра предстоит большой день", - начал Байден, но журналисты прервали его вопросами об Афганистане.В частности, его спросили о признании режима талибов. Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден
05:49 07.09.2021
 
Байден ответил на вопрос о признании талибов

Байден: до признания правительства талибов в Афганистане еще далеко

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что до признания правительства "Талибана"* в Афганистане еще "далеко".
Как говорится в сообщении журналистского пула, распространенном пресс-службой Белого дома, президент США подошел к встречавшему его пулу с намерением сделать некое заявление.
"Завтра предстоит большой день", - начал Байден, но журналисты прервали его вопросами об Афганистане.
В частности, его спросили о признании режима талибов.
"До этого далеко. До этого далеко", - сказал Байден в ответ на этот вопрос.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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