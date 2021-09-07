https://ria.ru/20210907/bayden-1748954915.html
Байден ответил на вопрос о признании талибов
Байден ответил на вопрос о признании талибов - РИА Новости, 07.09.2021
Байден ответил на вопрос о признании талибов
Президент США Джо Байден заявил, что до признания правительства "Талибана"* в Афганистане еще "далеко". РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:49
2021-09-07T05:49
2021-09-07T05:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
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талибан
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что до признания правительства "Талибана"* в Афганистане еще "далеко".Как говорится в сообщении журналистского пула, распространенном пресс-службой Белого дома, президент США подошел к встречавшему его пулу с намерением сделать некое заявление."Завтра предстоит большой день", - начал Байден, но журналисты прервали его вопросами об Афганистане.В частности, его спросили о признании режима талибов. Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210907/afganistan-1748954442.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден
Байден ответил на вопрос о признании талибов
Байден: до признания правительства талибов в Афганистане еще далеко