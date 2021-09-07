https://ria.ru/20210907/bastrykin-1749089174.html
Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле
Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле - РИА Новости, 07.09.2021
Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных мероприятиях, направленных на поиск пропавшей в Орловской области... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T23:17
2021-09-07T23:17
2021-09-07T23:17
происшествия
орловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных мероприятиях, направленных на поиск пропавшей в Орловской области девятилетней девочки, сообщается на сайте ведомства.Девятилетняя Виктория Гнедова ушла из дома 18 июня, до сих пор ее местонахождение не известно. Поиски ведет максимальное количество личного состава ОМВД России, а также волонтеры и граждане. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с исчезновением девочки, у которой объективно не было причин на длительное время покидать свой дом."Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Орловской области Павел Вячеславович Ермаков отчитался о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 9-летней девочки из села Казарь Залегощенского района. Председатель СК России подчеркнул необходимость постоянного контроля хода его расследования со стороны центрального аппарата, а также запросил подробный доклад от Главного управления криминалистики (КЦ) об уже проведенных поисковых мероприятиях", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html
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происшествия, орловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле
Главе СК доложат о проведенных мероприятиях по поиску пропавшей под Орлом 9-летней девочки