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Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле
Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле - РИА Новости, 07.09.2021
Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных мероприятиях, направленных на поиск пропавшей в Орловской области... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T23:17
2021-09-07T23:17
происшествия
орловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных мероприятиях, направленных на поиск пропавшей в Орловской области девятилетней девочки, сообщается на сайте ведомства.Девятилетняя Виктория Гнедова ушла из дома 18 июня, до сих пор ее местонахождение не известно. Поиски ведет максимальное количество личного состава ОМВД России, а также волонтеры и граждане. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с исчезновением девочки, у которой объективно не было причин на длительное время покидать свой дом."Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Орловской области Павел Вячеславович Ермаков отчитался о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 9-летней девочки из села Казарь Залегощенского района. Председатель СК России подчеркнул необходимость постоянного контроля хода его расследования со стороны центрального аппарата, а также запросил подробный доклад от Главного управления криминалистики (КЦ) об уже проведенных поисковых мероприятиях", - говорится в сообщении.
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происшествия, орловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
23:17 07.09.2021
 
Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле

Главе СК доложат о проведенных мероприятиях по поиску пропавшей под Орлом 9-летней девочки

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных мероприятиях, направленных на поиск пропавшей в Орловской области девятилетней девочки, сообщается на сайте ведомства.
Девятилетняя Виктория Гнедова ушла из дома 18 июня, до сих пор ее местонахождение не известно. Поиски ведет максимальное количество личного состава ОМВД России, а также волонтеры и граждане. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с исчезновением девочки, у которой объективно не было причин на длительное время покидать свой дом.
"Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Орловской области Павел Вячеславович Ермаков отчитался о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 9-летней девочки из села Казарь Залегощенского района. Председатель СК России подчеркнул необходимость постоянного контроля хода его расследования со стороны центрального аппарата, а также запросил подробный доклад от Главного управления криминалистики (КЦ) об уже проведенных поисковых мероприятиях", - говорится в сообщении.
Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вчера, 12:38
Опубликовано видео с места, где обнаружили тела двух школьниц в Кузбассе
 
ПроисшествияОрловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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