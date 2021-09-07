https://ria.ru/20210907/bastrykin-1749089174.html

Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле

Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле - РИА Новости, 07.09.2021

Бастрыкину доложат о ходе дела о пропаже девочки в Орле

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных мероприятиях, направленных на поиск пропавшей в Орловской области... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T23:17

2021-09-07T23:17

2021-09-07T23:17

происшествия

орловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных мероприятиях, направленных на поиск пропавшей в Орловской области девятилетней девочки, сообщается на сайте ведомства.Девятилетняя Виктория Гнедова ушла из дома 18 июня, до сих пор ее местонахождение не известно. Поиски ведет максимальное количество личного состава ОМВД России, а также волонтеры и граждане. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство" в связи с исчезновением девочки, у которой объективно не было причин на длительное время покидать свой дом."Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Орловской области Павел Вячеславович Ермаков отчитался о ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 9-летней девочки из села Казарь Залегощенского района. Председатель СК России подчеркнул необходимость постоянного контроля хода его расследования со стороны центрального аппарата, а также запросил подробный доклад от Главного управления криминалистики (КЦ) об уже проведенных поисковых мероприятиях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210907/mesto-1748997671.html

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия