https://ria.ru/20210907/bastrykin-1749088071.html

Бастрыкин потребовал направить в суд дело на прикуривших от вечного огня

Бастрыкин потребовал направить в суд дело на прикуривших от вечного огня - РИА Новости, 07.09.2021

Бастрыкин потребовал направить в суд дело на прикуривших от вечного огня

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня на... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T22:49

2021-09-07T22:49

2021-09-07T22:49

происшествия

севастополь

республика крым

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня на мемориальном комплексе в Севастополе, и направить дело в суд, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что 30 августа по поручению председателя СК Александра Бастрыкина было возбуждено дело об осквернении молодыми людьми мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922. На видеозаписи в соцсетях, которую вела подруга двух подростков, видно, как те прикуривают от Вечного огня на мемориальном комплексе. Позднее СК РФ сообщил, что расследование дела завершено, следователи в Севастополе попросили прекратить уголовное дело против подростков и назначить им штраф."Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления предусмотренного ст. ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) ... Глава ведомства потребовал в полном объеме провести расследование данного уголовного дела и в установленном законом порядке направить его в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин также поручил передать дело в производство ГСУ СК России.

https://ria.ru/20210824/vandalizm-1746962183.html

севастополь

республика крым

россия

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Подростки прикуривают от Вечного огня в Севастополе Полиция Севастополя ищет двоих подростков, которые на камеру прикуривали от вечного огня мемориала к 100-летию окончания гражданской войны, сотрудники СК проверяют инцидент. 2021-09-07T22:49 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, севастополь, республика крым, александр бастрыкин, россия