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Бастрыкин потребовал направить в суд дело на прикуривших от вечного огня
Бастрыкин потребовал направить в суд дело на прикуривших от вечного огня - РИА Новости, 07.09.2021
Бастрыкин потребовал направить в суд дело на прикуривших от вечного огня
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня на... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T22:49
2021-09-07T22:49
происшествия
севастополь
республика крым
александр бастрыкин
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня на мемориальном комплексе в Севастополе, и направить дело в суд, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что 30 августа по поручению председателя СК Александра Бастрыкина было возбуждено дело об осквернении молодыми людьми мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922. На видеозаписи в соцсетях, которую вела подруга двух подростков, видно, как те прикуривают от Вечного огня на мемориальном комплексе. Позднее СК РФ сообщил, что расследование дела завершено, следователи в Севастополе попросили прекратить уголовное дело против подростков и назначить им штраф."Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления предусмотренного ст. ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) ... Глава ведомства потребовал в полном объеме провести расследование данного уголовного дела и в установленном законом порядке направить его в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин также поручил передать дело в производство ГСУ СК России.
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севастополь
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Подростки прикуривают от Вечного огня в Севастополе
Полиция Севастополя ищет двоих подростков, которые на камеру прикуривали от вечного огня мемориала к 100-летию окончания гражданской войны, сотрудники СК проверяют инцидент.
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происшествия, севастополь, республика крым, александр бастрыкин, россия
22:49 07.09.2021
 
Бастрыкин потребовал направить в суд дело на прикуривших от вечного огня

Бастрыкин потребовал направить в суд дело на подростков, прикуривших от вечного огня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил отозвать ходатайство о прекращении дела против подростков, прикуривших от Вечного огня на мемориальном комплексе в Севастополе, и направить дело в суд, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что 30 августа по поручению председателя СК Александра Бастрыкина было возбуждено дело об осквернении молодыми людьми мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922. На видеозаписи в соцсетях, которую вела подруга двух подростков, видно, как те прикуривают от Вечного огня на мемориальном комплексе. Позднее СК РФ сообщил, что расследование дела завершено, следователи в Севастополе попросили прекратить уголовное дело против подростков и назначить им штраф.
"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления предусмотренного ст. ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) ... Глава ведомства потребовал в полном объеме провести расследование данного уголовного дела и в установленном законом порядке направить его в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин также поручил передать дело в производство ГСУ СК России.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
 
ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымАлександр БастрыкинРоссия
 
 
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