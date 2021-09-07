СМИ узнали, почему девушка в Полтаве стреляла в учителей из арбалета
"Полтавщина": ранившая учителей из арбалета девушка заявила, что эта идея пришла ей во сне
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Девушка, ранившая двух учителей из арбалета в школе в Полтаве, рассказала, что решение об убийстве пришло к ней во сне, накануне нападения, сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".
В понедельник пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
"Девушка рассказала правоохранителям, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему она выбрала именно учителей школы № 11, где девушка определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители", - пишет издание со ссылкой на свои источники.
СМИ также сообщило, что задержанная - студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.
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