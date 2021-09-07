https://ria.ru/20210907/arbalet-1749040255.html

СМИ узнали, почему девушка в Полтаве стреляла в учителей из арбалета

СМИ узнали, почему девушка в Полтаве стреляла в учителей из арбалета - РИА Новости, 07.09.2021

СМИ узнали, почему девушка в Полтаве стреляла в учителей из арбалета

Девушка, ранившая двух учителей из арбалета в школе в Полтаве, рассказала, что решение об убийстве пришло к ней во сне, накануне нападения, сообщает местное... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:57

2021-09-07T15:57

2021-09-07T15:57

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полтава

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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Девушка, ранившая двух учителей из арбалета в школе в Полтаве, рассказала, что решение об убийстве пришло к ней во сне, накануне нападения, сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".В понедельник пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.СМИ также сообщило, что задержанная - студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

https://ria.ru/20201102/ubiystvo-1582603935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, полтава