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На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе
На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе - РИА Новости, 06.09.2021
На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе
Девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:58
2021-09-06T13:59
в мире
происшествия
украина
полтава
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КИЕВ, 6 сен – РИА Новости. Девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."На территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения. Сейчас она дает показания следователям", - говорится в сообщении.Правоохранители задержали девушку, выясняются обстоятельства и мотивы противоправной деятельности. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.Местное интернет-издание "Полтавщина" сообщило, что задержанная училась в школе №11 до четвертого класса.
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в мире, происшествия, украина, полтава
13:58 06.09.2021 (обновлено: 13:59 06.09.2021)
 
На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе

В Полтаве на территории школы девушка ранила двух учителей из арбалета, ее задержали

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Національна поліція України
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КИЕВ, 6 сен – РИА Новости. Девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"На территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения. Сейчас она дает показания следователям", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали девушку, выясняются обстоятельства и мотивы противоправной деятельности. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Местное интернет-издание "Полтавщина" сообщило, что задержанная училась в школе №11 до четвертого класса.
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