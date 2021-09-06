https://ria.ru/20210906/arbalet-1748865098.html
На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе
На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе - РИА Новости, 06.09.2021
На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе
Девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:58
2021-09-06T13:58
2021-09-06T13:59
в мире
происшествия
украина
полтава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg
КИЕВ, 6 сен – РИА Новости. Девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."На территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения. Сейчас она дает показания следователям", - говорится в сообщении.Правоохранители задержали девушку, выясняются обстоятельства и мотивы противоправной деятельности. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.Местное интернет-издание "Полтавщина" сообщило, что задержанная училась в школе №11 до четвертого класса.
https://ria.ru/20201107/nozh-1583549302.html
украина
полтава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_680:464:1767:1280_1920x0_80_0_0_42ce98cd20368345861a134637cdf3ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, украина, полтава
13:58 06.09.2021 (обновлено: 13:59 06.09.2021)
На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе
В Полтаве на территории школы девушка ранила двух учителей из арбалета, ее задержали
КИЕВ, 6 сен – РИА Новости.
Девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве
, ее задержали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины
.
"На территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения. Сейчас она дает показания следователям", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали девушку, выясняются обстоятельства и мотивы противоправной деятельности. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Местное интернет-издание "Полтавщина" сообщило, что задержанная училась в школе №11 до четвертого класса.