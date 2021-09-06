https://ria.ru/20210906/arbalet-1748865098.html

На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе

На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе - РИА Новости, 06.09.2021

На Украине девушка ранила из арбалета двух учителей в школе

Девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:58

2021-09-06T13:58

2021-09-06T13:59

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происшествия

украина

полтава

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КИЕВ, 6 сен – РИА Новости. Девушка ранила из арбалета двух учителей на территории школы в Полтаве, ее задержали, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины."На территорию школы №11 города Полтавы зашла неизвестная, которая из арбалета ранила двух учителей. Полицейские установили личность правонарушительницы. Ею оказалась местная девушка, 2002 года рождения. Сейчас она дает показания следователям", - говорится в сообщении.Правоохранители задержали девушку, выясняются обстоятельства и мотивы противоправной деятельности. Полиция возбудила уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.Местное интернет-издание "Полтавщина" сообщило, что задержанная училась в школе №11 до четвертого класса.

https://ria.ru/20201107/nozh-1583549302.html

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в мире, происшествия, украина, полтава