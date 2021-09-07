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Культура
https://ria.ru/20210907/aquaman-1748846537.html
Джейсон Момоа показал новый костюм Аквамена
Джейсон Момоа показал новый костюм Аквамена - РИА Новости, 07.09.2021
Джейсон Момоа показал новый костюм Аквамена
Джейсон Момоа, исполнитель главной роли в супергеройском боевике "Аквамен", опубликовал в Instagram пост, в котором продемонстрировал, в каком новом костюме... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T03:09
2021-09-07T11:23
культура
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новости культуры
кино и сериалы
джейсон момоа
англия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Джейсон Момоа, исполнитель главной роли в супергеройском боевике "Аквамен", опубликовал в Instagram пост, в котором продемонстрировал, в каком новом костюме появится его персонаж в сиквеле. К тексту он приложил два снимка. На первом актер появляется в классическом зелено-золотом костюме и с трезубцем в руках. На втором — в новом, темно-синего цвета и платиновыми вставками. По словам режиссера Джеймса Вана, который тоже поделился этими изображениями в соцсети, на создание второго образа его и сценариста Дэвида Лесли Джонсона вдохновил "синий костюм из комиксов 1980-х годов". Ван отметил, что костюм будет обладать силой невидимости. Съемки ленты сейчас проходят в Англии. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Известно, что он будет называться "Аквамен и Затерянное королевство", а одну из главных ролей вместе с Момоа исполнит Эмбер Херд.Первая часть приключенческого боевика вышла в 2018 году. Она имела успех в прокате, собрав более миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов.
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dc comics, новости культуры, кино и сериалы, джейсон момоа, англия, эмбер херд
03:09 07.09.2021 (обновлено: 11:23 07.09.2021)
 

Джейсон Момоа показал новый костюм Аквамена

© DC Comics (2018)Кадр из фильма "Аквамен"
Кадр из фильма Аквамен
© DC Comics (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Джейсон Момоа, исполнитель главной роли в супергеройском боевике "Аквамен", опубликовал в Instagram пост, в котором продемонстрировал, в каком новом костюме появится его персонаж в сиквеле.
"Второй раунд. Новый костюм. Больше экшена", — написал Момоа.
К тексту он приложил два снимка. На первом актер появляется в классическом зелено-золотом костюме и с трезубцем в руках. На втором — в новом, темно-синего цвета и платиновыми вставками.
По словам режиссера Джеймса Вана, который тоже поделился этими изображениями в соцсети, на создание второго образа его и сценариста Дэвида Лесли Джонсона вдохновил "синий костюм из комиксов 1980-х годов".
Ван отметил, что костюм будет обладать силой невидимости.
Съемки ленты сейчас проходят в Англии. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Известно, что он будет называться "Аквамен и Затерянное королевство", а одну из главных ролей вместе с Момоа исполнит Эмбер Херд.
Первая часть приключенческого боевика вышла в 2018 году. Она имела успех в прокате, собрав более миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов.
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