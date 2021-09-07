https://ria.ru/20210907/aquaman-1748846537.html

Джейсон Момоа показал новый костюм Аквамена

Джейсон Момоа показал новый костюм Аквамена - РИА Новости, 07.09.2021

Джейсон Момоа показал новый костюм Аквамена

Джейсон Момоа, исполнитель главной роли в супергеройском боевике "Аквамен", опубликовал в Instagram пост, в котором продемонстрировал, в каком новом костюме... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T03:09

2021-09-07T03:09

2021-09-07T11:23

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джейсон момоа

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Джейсон Момоа, исполнитель главной роли в супергеройском боевике "Аквамен", опубликовал в Instagram пост, в котором продемонстрировал, в каком новом костюме появится его персонаж в сиквеле. К тексту он приложил два снимка. На первом актер появляется в классическом зелено-золотом костюме и с трезубцем в руках. На втором — в новом, темно-синего цвета и платиновыми вставками. По словам режиссера Джеймса Вана, который тоже поделился этими изображениями в соцсети, на создание второго образа его и сценариста Дэвида Лесли Джонсона вдохновил "синий костюм из комиксов 1980-х годов". Ван отметил, что костюм будет обладать силой невидимости. Съемки ленты сейчас проходят в Англии. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Известно, что он будет называться "Аквамен и Затерянное королевство", а одну из главных ролей вместе с Момоа исполнит Эмбер Херд.Первая часть приключенческого боевика вышла в 2018 году. Она имела успех в прокате, собрав более миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов.

https://ria.ru/20210903/kino-1748209034.html

англия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

dc comics, новости культуры, кино и сериалы, джейсон момоа, англия, эмбер херд