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Религия
https://ria.ru/20210907/antisemitizm-1748894252.html
"Невозможно описать, что происходит". На Украине началось неизбежное
"Невозможно описать, что происходит". На Украине началось неизбежное - РИА Новости, 07.09.2021
"Невозможно описать, что происходит". На Украине началось неизбежное
Украинский городок Умань на несколько дней стал пристанищем десятков тысяч иудеев со всего мира. Однако паломники жалуются на беззаконие силовиков и... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T08:00
2021-09-07T12:49
религия
киев
умань
сумская область
владимир зеленский
организация украинских националистов
верховная рада украины
петр порошенко
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Олег Налисник. Украинский городок Умань на несколько дней стал пристанищем десятков тысяч иудеев со всего мира. Однако паломники жалуются на беззаконие силовиков и повсеместный антисемитизм. Это кардинально отличается от картины "нулевого уровня нетерпимости" в стране, которую продвигает официальный Киев. О причинах и последствиях антиеврейских акций — в материале РИА Новости.Две картины"Добро пожаловать в Украину!" — этими словами полицейские встречали в Борисполе почти 28 тысяч паломников. Брацлавские хасиды съехались со всех уголков света в Умань, чтобы отметить Рош ха-Шана (еврейский Новый год) рядом с могилой духовного лидера рабби Нахмана."Гоните деньги!" — а это пилигримы услышали непосредственно в святом для них городе. На беспредел силовиков израильским СМИ пожаловался глава местной общины раввин Яаков Джан."Все властные структуры, включая армию, полицию, инспекцию Минздрава постоянно хотят стрясти средства с еврейских туристов, — говорит раввин. — Это невозможно описать. Полиция устраивает постоянные облавы, инициирует проверки документов, аресты. Солдаты и полицейские ведут себя агрессивно и вызывающе, действуют с нарушением закона. По всей вероятности, кому-то очень неудобно, что хасиды явились на Украину без достаточного количества взяток".Причем, по его словам, поборы с гостей — обычное дело для Умани. Как и постоянные словесные нападки на евреев.Заявление раввина поспешил опровергнуть украинский посол в Земле обетованной Евгений Корнийчук, обвинив хасидов во лжи — нет на Украине взяток, как и антисемитизма. Правда, дипломата довольно быстро спустила с небес на землю статистика: только за последние четыре месяца на евреев нападали более десяти раз. Самый громкий инцидент произошел как раз в Умани: в мае местный житель ранил из пистолета двух израильских паломников. А месяцем ранее подростки закидали раввина камнями."Тут, в Умани, очень много антисемитизма, — подчеркивает Яаков Джан, — в прошлом году нас даже не хотели лечить в больницах".А все потому, что местные считают хасидов главными распространителями коронавируса. В сентябре 2020-го даже протестовали возле офиса украинского президента, требуя не пускать иудеев на ежегодную церемонию. В итоге Киев сперва разрешил приехать в святой город. Затем, вопреки обещаниям, неожиданно запретил, что привело к коллапсу на границе с Белоруссией, где застряли несколько тысяч паломников.Все это время президент Владимир Зеленский молчал. Неудивительно — его критиковали со всех сторон. Иудеи за то, что "второй глава государства еврейского происхождения" предал единоверцев. А украинцы — за открытие границ в условиях разгула коронавируса.Две властиМолчит президент и сейчас. Лишь во время поездки в США на встрече с влиятельными еврейскими лидерами первого сентября он повторил вслед за Корнийчуком: антисемитизма в стране нет."К сожалению, приверженцы идей ксенофобии и нацизма существуют в современном мире в разных странах, в разных проявлениях. Какая их роль и влияние в современной Украине? Меньше чем ноль, — уверенно заявил Зеленский. — Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше чем ни одного шанса".Столь же бодро двумя днями ранее говорили о "врагах Украины" чиновники из Луцка. Они торжественно открыли памятник националисту Ивану Литвинчуку, который в годы Великой Отечественной уничтожал евреев. Одновременно с этим в Сумской области восхваляли "поэта фюрера" Леонида Полтаву, призывавшего в 1941-м к холокосту. Всего за последний месяц в стране увековечили память семи коллаборационистов.Отличились и в Верховной раде. Пока хасиды прибывали в Умань, украинские парламентарии презентовали книгу, героизирующую Тараса Бульбу-Боровца — организатора еврейских погромов в Сарнах летом 1941-го. Минкультуры уже закупило издание, чтобы распространить по школьным библиотекам.Ранее нардепы предлагали отметить на государственном уровне 80-летие создания ОУН-УПА*, а ее лидера Романа Шухевича провозгласить героем Украины. Их коллеги на региональном уровне уже давно прославляют организатора еврейских погромов — весной переименовали в его честь футбольный стадион в Тернополе.Один исходРешение по стадиону раскритиковали как израильские власти, так и крупнейшие еврейские общественные организации. Их особо беспокоит, что Зеленский еще во время президентских выборов в 2019-м обещал покончить с политикой предшественника Петра Порошенко, который героизировал антисемитов.Но спустя два года ситуация не поменялась. По данным Центра Кантора — крупнейшего в мире института, занимающегося проблемами ксенофобии, — в прошлом году зафиксировали 22 случая избиений евреев, что в несколько раз выше, чем у соседей. Как отмечают исследователи, только на Украине уровень "физического антисемитизма", в отличие от других стран Европы и Америки, вырос во время всеобщего карантина. В 2019-м было чуть больше десяти атак."Вопреки ожиданиям, нынешняя власть по-прежнему эксплуатирует ненависть. Пока этот дискурс доминирует, украинское общество, к сожалению, запрограммировано на перманентные внутренние конфликты", — поясняет украинский религиовед Алексей Смирнов.Причем, по его словам, это касается всего "религиозного поля" — помимо антисемитизма, в стране усиливаются нападки на православных христиан. И там, и там атмосферу нетерпимости подогревают националисты, а это может привести к полномасштабной гражданской войне.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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киев, умань, сумская область, владимир зеленский, организация украинских националистов, верховная рада украины, петр порошенко, украинская повстанческая армия, минские соглашения, аналитика - религия и мировоззрение
08:00 07.09.2021 (обновлено: 12:49 07.09.2021)
 

"Невозможно описать, что происходит". На Украине началось неизбежное

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПаломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине
Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Олег Налисник. Украинский городок Умань на несколько дней стал пристанищем десятков тысяч иудеев со всего мира. Однако паломники жалуются на беззаконие силовиков и повсеместный антисемитизм. Это кардинально отличается от картины "нулевого уровня нетерпимости" в стране, которую продвигает официальный Киев. О причинах и последствиях антиеврейских акций — в материале РИА Новости.

Две картины

"Добро пожаловать в Украину!" — этими словами полицейские встречали в Борисполе почти 28 тысяч паломников. Брацлавские хасиды съехались со всех уголков света в Умань, чтобы отметить Рош ха-Шана (еврейский Новый год) рядом с могилой духовного лидера рабби Нахмана.
"Гоните деньги!" — а это пилигримы услышали непосредственно в святом для них городе. На беспредел силовиков израильским СМИ пожаловался глава местной общины раввин Яаков Джан.
"Все властные структуры, включая армию, полицию, инспекцию Минздрава постоянно хотят стрясти средства с еврейских туристов, — говорит раввин. — Это невозможно описать. Полиция устраивает постоянные облавы, инициирует проверки документов, аресты. Солдаты и полицейские ведут себя агрессивно и вызывающе, действуют с нарушением закона. По всей вероятности, кому-то очень неудобно, что хасиды явились на Украину без достаточного количества взяток".
© AP PhotoПаломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана)
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана)
Причем, по его словам, поборы с гостей — обычное дело для Умани. Как и постоянные словесные нападки на евреев.
Заявление раввина поспешил опровергнуть украинский посол в Земле обетованной Евгений Корнийчук, обвинив хасидов во лжи — нет на Украине взяток, как и антисемитизма. Правда, дипломата довольно быстро спустила с небес на землю статистика: только за последние четыре месяца на евреев нападали более десяти раз. Самый громкий инцидент произошел как раз в Умани: в мае местный житель ранил из пистолета двух израильских паломников. А месяцем ранее подростки закидали раввина камнями.
"Тут, в Умани, очень много антисемитизма, — подчеркивает Яаков Джан, — в прошлом году нас даже не хотели лечить в больницах".
А все потому, что местные считают хасидов главными распространителями коронавируса. В сентябре 2020-го даже протестовали возле офиса украинского президента, требуя не пускать иудеев на ежегодную церемонию. В итоге Киев сперва разрешил приехать в святой город. Затем, вопреки обещаниям, неожиданно запретил, что привело к коллапсу на границе с Белоруссией, где застряли несколько тысяч паломников.
Все это время президент Владимир Зеленский молчал. Неудивительно — его критиковали со всех сторон. Иудеи за то, что "второй глава государства еврейского происхождения" предал единоверцев. А украинцы — за открытие границ в условиях разгула коронавируса.
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США

Две власти

Молчит президент и сейчас. Лишь во время поездки в США на встрече с влиятельными еврейскими лидерами первого сентября он повторил вслед за Корнийчуком: антисемитизма в стране нет.
"К сожалению, приверженцы идей ксенофобии и нацизма существуют в современном мире в разных странах, в разных проявлениях. Какая их роль и влияние в современной Украине? Меньше чем ноль, — уверенно заявил Зеленский. — Имеет ли идеология расизма и нетерпимости шансы в современной Украине? Меньше чем ни одного шанса".
Столь же бодро двумя днями ранее говорили о "врагах Украины" чиновники из Луцка. Они торжественно открыли памятник националисту Ивану Литвинчуку, который в годы Великой Отечественной уничтожал евреев. Одновременно с этим в Сумской области восхваляли "поэта фюрера" Леонида Полтаву, призывавшего в 1941-м к холокосту. Всего за последний месяц в стране увековечили память семи коллаборационистов.
Отличились и в Верховной раде. Пока хасиды прибывали в Умань, украинские парламентарии презентовали книгу, героизирующую Тараса Бульбу-Боровца — организатора еврейских погромов в Сарнах летом 1941-го. Минкультуры уже закупило издание, чтобы распространить по школьным библиотекам.
© Фото : Львовская областная администрацияОткрытие памятного знака Роману Шухевичу во Львове. 21 ноября 2017
Открытие памятного знак лидеру Украинской повстанческой армии* Роману Шухевичу открыли во Львове. 21 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Львовская областная администрация
Открытие памятного знака Роману Шухевичу во Львове. 21 ноября 2017
Ранее нардепы предлагали отметить на государственном уровне 80-летие создания ОУН-УПА*, а ее лидера Романа Шухевича провозгласить героем Украины. Их коллеги на региональном уровне уже давно прославляют организатора еврейских погромов — весной переименовали в его честь футбольный стадион в Тернополе.

Один исход

Решение по стадиону раскритиковали как израильские власти, так и крупнейшие еврейские общественные организации. Их особо беспокоит, что Зеленский еще во время президентских выборов в 2019-м обещал покончить с политикой предшественника Петра Порошенко, который героизировал антисемитов.
Но спустя два года ситуация не поменялась. По данным Центра Кантора — крупнейшего в мире института, занимающегося проблемами ксенофобии, — в прошлом году зафиксировали 22 случая избиений евреев, что в несколько раз выше, чем у соседей. Как отмечают исследователи, только на Украине уровень "физического антисемитизма", в отличие от других стран Европы и Америки, вырос во время всеобщего карантина. В 2019-м было чуть больше десяти атак.
"Вопреки ожиданиям, нынешняя власть по-прежнему эксплуатирует ненависть. Пока этот дискурс доминирует, украинское общество, к сожалению, запрограммировано на перманентные внутренние конфликты", — поясняет украинский религиовед Алексей Смирнов.
Причем, по его словам, это касается всего "религиозного поля" — помимо антисемитизма, в стране усиливаются нападки на православных христиан. И там, и там атмосферу нетерпимости подогревают националисты, а это может привести к полномасштабной гражданской войне.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Празднование Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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РелигияКиевУманьСумская областьВладимир ЗеленскийОрганизация украинских националистовВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоУкраинская повстанческая армияМинские соглашенияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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