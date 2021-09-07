https://ria.ru/20210907/altsgeymer-1749049785.html

Британские ученые развеяли миф о главном признаке болезни Альцгеймера

Британские ученые развеяли миф о главном признаке болезни Альцгеймера - РИА Новости, 07.09.2021

Британские ученые развеяли миф о главном признаке болезни Альцгеймера

Когнитивные нарушения, включающие в себя потерю памяти, далеко не всегда можно расценивать как основной признак развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщается РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:46

2021-09-07T16:46

2021-09-07T18:00

общество

англия

болезнь альцгеймера

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Когнитивные нарушения, включающие в себя потерю памяти, далеко не всегда можно расценивать как основной признак развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте NCBI.Ученые из университета Бедфордшир в Англии проанализировали специальную литературу за период с 1937 по 2016 год. Таким образом они попытались задокументировать весь перечень симптомов, предшествующих выявлению болезни.Специалисты установили, что депрессия и когнитивные дисфункции проявлялись в 98,5% и 99,1% случаев соответственно при позднем обнаружении недуга, и в девяти и 80% — при ранней диагностике заболевания.Группа пришла к выводу, что депрессивное поведение у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается не постоянно, в отличие от пациентов, у которых диагностировали депрессивное расстройство. При этом проявления носят менее острый характер: в частности, страдающие от болезни Альцгеймера люди с меньшей вероятностью будут говорить или пытаться совершить самоубийство, говорится в статье.Эксперты также подчеркнули, что когнитивные нарушения мешают пациентам с болезнью Альцгеймера выразить свою печаль, ощущение безнадежности, вины и другие чувства, связанные с депрессией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210408/altsgeymer-1727252720.html

англия

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общество, англия, болезнь альцгеймера