Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/altsgeymer-1749049785.html
Британские ученые развеяли миф о главном признаке болезни Альцгеймера
Британские ученые развеяли миф о главном признаке болезни Альцгеймера - РИА Новости, 07.09.2021
Британские ученые развеяли миф о главном признаке болезни Альцгеймера
Когнитивные нарушения, включающие в себя потерю памяти, далеко не всегда можно расценивать как основной признак развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщается РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:46
2021-09-07T18:00
общество
англия
болезнь альцгеймера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153246/52/1532465216_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_d3c10797152bf9fea9762e707183be16.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Когнитивные нарушения, включающие в себя потерю памяти, далеко не всегда можно расценивать как основной признак развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте NCBI.Ученые из университета Бедфордшир в Англии проанализировали специальную литературу за период с 1937 по 2016 год. Таким образом они попытались задокументировать весь перечень симптомов, предшествующих выявлению болезни.Специалисты установили, что депрессия и когнитивные дисфункции проявлялись в 98,5% и 99,1% случаев соответственно при позднем обнаружении недуга, и в девяти и 80% — при ранней диагностике заболевания.Группа пришла к выводу, что депрессивное поведение у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается не постоянно, в отличие от пациентов, у которых диагностировали депрессивное расстройство. При этом проявления носят менее острый характер: в частности, страдающие от болезни Альцгеймера люди с меньшей вероятностью будут говорить или пытаться совершить самоубийство, говорится в статье.Эксперты также подчеркнули, что когнитивные нарушения мешают пациентам с болезнью Альцгеймера выразить свою печаль, ощущение безнадежности, вины и другие чувства, связанные с депрессией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210408/altsgeymer-1727252720.html
англия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153246/52/1532465216_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_bcee312641ad18eda0cc36482200bd9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, англия, болезнь альцгеймера
16:46 07.09.2021 (обновлено: 18:00 07.09.2021)
 
Британские ученые развеяли миф о главном признаке болезни Альцгеймера

Британские ученые: депрессия может свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Когнитивные нарушения, включающие в себя потерю памяти, далеко не всегда можно расценивать как основной признак развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на сайте NCBI.
Ученые из университета Бедфордшир в Англии проанализировали специальную литературу за период с 1937 по 2016 год. Таким образом они попытались задокументировать весь перечень симптомов, предшествующих выявлению болезни.
Специалисты установили, что депрессия и когнитивные дисфункции проявлялись в 98,5% и 99,1% случаев соответственно при позднем обнаружении недуга, и в девяти и 80% — при ранней диагностике заболевания.
Группа пришла к выводу, что депрессивное поведение у пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается не постоянно, в отличие от пациентов, у которых диагностировали депрессивное расстройство. При этом проявления носят менее острый характер: в частности, страдающие от болезни Альцгеймера люди с меньшей вероятностью будут говорить или пытаться совершить самоубийство, говорится в статье.
Эксперты также подчеркнули, что когнитивные нарушения мешают пациентам с болезнью Альцгеймера выразить свою печаль, ощущение безнадежности, вины и другие чувства, связанные с депрессией.
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 03:00
Врач назвала продукты, которые увеличивают риск болезни Альцгеймера
 
ОбществоАнглияболезнь Альцгеймера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
02:15Названо лучшее время для покупки гаджетов
Лента новостейМолния