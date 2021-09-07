https://ria.ru/20210907/altay-1748969802.html
На Алтае подростки в шутку подожгли друга
На Алтае подростки в шутку подожгли друга - РИА Новости, 07.09.2021
На Алтае подростки в шутку подожгли друга
Подростки из шалости подожгли своего 14-летнего товарища в Алтайском крае, ребёнок в больнице с ожогами половины тела, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:09
2021-09-07T10:09
2021-09-07T10:09
происшествия
алтайский край
горняк
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 7 сен - РИА Новости. Подростки из шалости подожгли своего 14-летнего товарища в Алтайском крае, ребёнок в больнице с ожогами половины тела, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону."По данным следствия, вечером 5 сентября 2021 года в городе Горняке 14-летний подросток находился на территории домовладения с двумя сверстниками. Один из его друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджёг зажигалку в непосредственной близости от юноши. В результате произошедшего потерпевший получил 50% ожога тела и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Несмотря на серьёзные ожоги, в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, подчеркнули в ведомстве."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… Следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего", - добавили в следственном управлении.
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происшествия, алтайский край, горняк, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Алтае подростки в шутку подожгли друга
СК: подростки из шалости подожгли друга на Алтае, он в больнице с ожогами половины тела