https://ria.ru/20210907/altay-1748969802.html

На Алтае подростки в шутку подожгли друга

На Алтае подростки в шутку подожгли друга - РИА Новости, 07.09.2021

На Алтае подростки в шутку подожгли друга

Подростки из шалости подожгли своего 14-летнего товарища в Алтайском крае, ребёнок в больнице с ожогами половины тела, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:09

2021-09-07T10:09

2021-09-07T10:09

происшествия

алтайский край

горняк

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 7 сен - РИА Новости. Подростки из шалости подожгли своего 14-летнего товарища в Алтайском крае, ребёнок в больнице с ожогами половины тела, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по региону."По данным следствия, вечером 5 сентября 2021 года в городе Горняке 14-летний подросток находился на территории домовладения с двумя сверстниками. Один из его друзей из шалости облил одежду товарища бензином, а через некоторое время поджёг зажигалку в непосредственной близости от юноши. В результате произошедшего потерпевший получил 50% ожога тела и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Несмотря на серьёзные ожоги, в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, подчеркнули в ведомстве."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… Следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20210830/podzhog-1747792701.html

алтайский край

горняк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алтайский край, горняк, следственный комитет россии (ск рф), россия