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Культура
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Умер американский актер Майкл Уильямс
Умер американский актер Майкл Уильямс - РИА Новости, 07.09.2021
Умер американский актер Майкл Уильямс
Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс, наиболее известный благодаря своим работам в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя", скончался в возрасте РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:39
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс, наиболее известный благодаря своим работам в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя", скончался в возрасте 54 лет, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Согласно данным, тело актера в гостиной пентхауса в Нью-Йорке нашел его племянник. По словам полиции, смерть могла наступить в результате передозировки наркотическими или лекарственными средствами.Уильямс стал известен широкой аудитории благодаря роли промышлявшего грабежом наркодилеров Омара Литтла в сериале "Прослушка", который шел с 2002 по 2008 года. Закрепить успех ему помогла роль могущественного афроамериканского гангстера в Атлантик-Сити Альберта "Мелока" Уайта в сериале "Подпольная империя".
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сша, кино и сериалы
09:39 07.09.2021
 
Умер американский актер Майкл Уильямс

Умер актер Майкл Уильямс, сыгравший в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя"

© AFP 2021 / Getty Images North America/Rodrigo VarelaАмериканский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс
Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AFP 2021 / Getty Images North America/Rodrigo Varela
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс, наиболее известный благодаря своим работам в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя", скончался в возрасте 54 лет, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Согласно данным, тело актера в гостиной пентхауса в Нью-Йорке нашел его племянник. По словам полиции, смерть могла наступить в результате передозировки наркотическими или лекарственными средствами.
Уильямс стал известен широкой аудитории благодаря роли промышлявшего грабежом наркодилеров Омара Литтла в сериале "Прослушка", который шел с 2002 по 2008 года. Закрепить успех ему помогла роль могущественного афроамериканского гангстера в Атлантик-Сити Альберта "Мелока" Уайта в сериале "Подпольная империя".
 
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