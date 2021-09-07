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Умер американский актер Майкл Уильямс
Умер американский актер Майкл Уильямс - РИА Новости, 07.09.2021
Умер американский актер Майкл Уильямс
Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс, наиболее известный благодаря своим работам в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя", скончался в возрасте РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:39
2021-09-07T09:39
2021-09-07T09:39
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кино и сериалы
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс, наиболее известный благодаря своим работам в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя", скончался в возрасте 54 лет, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Согласно данным, тело актера в гостиной пентхауса в Нью-Йорке нашел его племянник. По словам полиции, смерть могла наступить в результате передозировки наркотическими или лекарственными средствами.Уильямс стал известен широкой аудитории благодаря роли промышлявшего грабежом наркодилеров Омара Литтла в сериале "Прослушка", который шел с 2002 по 2008 года. Закрепить успех ему помогла роль могущественного афроамериканского гангстера в Атлантик-Сити Альберта "Мелока" Уайта в сериале "Подпольная империя".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, кино и сериалы
Умер американский актер Майкл Уильямс
Умер актер Майкл Уильямс, сыгравший в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя"