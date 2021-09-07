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Умер американский актер Майкл Уильямс

Умер американский актер Майкл Уильямс - РИА Новости, 07.09.2021

Умер американский актер Майкл Уильямс

Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс, наиболее известный благодаря своим работам в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя", скончался в возрасте РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:39

2021-09-07T09:39

2021-09-07T09:39

культура

сша

кино и сериалы

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс, наиболее известный благодаря своим работам в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя", скончался в возрасте 54 лет, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Согласно данным, тело актера в гостиной пентхауса в Нью-Йорке нашел его племянник. По словам полиции, смерть могла наступить в результате передозировки наркотическими или лекарственными средствами.Уильямс стал известен широкой аудитории благодаря роли промышлявшего грабежом наркодилеров Омара Литтла в сериале "Прослушка", который шел с 2002 по 2008 года. Закрепить успех ему помогла роль могущественного афроамериканского гангстера в Атлантик-Сити Альберта "Мелока" Уайта в сериале "Подпольная империя".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, кино и сериалы