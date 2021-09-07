Аксенов назвал Украину террористическим государством после диверсии в Крыму
Глава Крыма назвал Украину террористическим государством после диверсии на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Украину террористическим государством после совершенной на полуострове диверсии.
"Диверсия на газопроводе, по информации ФСБ, была организована украинской разведкой. Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса (Меджлис крымскотатарского народа* , организация признана экстремистской и запрещена в РФ - ред.) и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина – это террористическое государство. Артист готовит террористов, он пытается запугать крымчан путем насилия и террора. Но такая тактика не пройдет, достойный ответ будет дан на любые провокации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил сотрудников ФСБ и всех правоохранителей за профессиональную работу, выразив уверенность, что следствие даст объективную оценку действиям арестованных, а суд вынесет справедливое решение.
Ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщали, что неизвестные 23 августа повредили газопровод в горной части региона, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Работу газопровода восстановили на следующий день.
ФСБ 4 сентября задержала жителей Крыма: посредник – заместитель председателя "Меджлиса"* Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии - Асан и Азиз Ахтемовы. В июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им около 2000 долларов. Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины.
Ведомство отмечает, что диверсия была санкционирована начальником ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым – "участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Все трое арестованы.
* Экстремистская организация, запрещенная в России