Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/aksenov-1748984757.html
Аксенов назвал Украину террористическим государством после диверсии в Крыму
Аксенов назвал Украину террористическим государством после диверсии в Крыму - РИА Новости, 07.09.2021
Аксенов назвал Украину террористическим государством после диверсии в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Украину террористическим государством после совершенной на полуострове диверсии. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:27
2021-09-07T11:27
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
меджлис крымскотатарского народа
сергей аксенов (политик)
нариман джелял
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Украину террористическим государством после совершенной на полуострове диверсии."Диверсия на газопроводе, по информации ФСБ, была организована украинской разведкой. Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса (Меджлис крымскотатарского народа* , организация признана экстремистской и запрещена в РФ - ред.) и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина – это террористическое государство. Артист готовит террористов, он пытается запугать крымчан путем насилия и террора. Но такая тактика не пройдет, достойный ответ будет дан на любые провокации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он поблагодарил сотрудников ФСБ и всех правоохранителей за профессиональную работу, выразив уверенность, что следствие даст объективную оценку действиям арестованных, а суд вынесет справедливое решение.Ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщали, что неизвестные 23 августа повредили газопровод в горной части региона, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Работу газопровода восстановили на следующий день.ФСБ 4 сентября задержала жителей Крыма: посредник – заместитель председателя "Меджлиса"* Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии - Асан и Азиз Ахтемовы. В июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им около 2000 долларов. Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины.Ведомство отмечает, что диверсия была санкционирована начальником ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым – "участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Все трое арестованы.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210907/signal-1748951218.html
https://ria.ru/20210903/soglasheniya-1748623849.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, меджлис крымскотатарского народа, сергей аксенов (политик), нариман джелял, россия
11:27 07.09.2021
 
Аксенов назвал Украину террористическим государством после диверсии в Крыму

Глава Крыма назвал Украину террористическим государством после диверсии на полуострове

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Украину террористическим государством после совершенной на полуострове диверсии.
"Диверсия на газопроводе, по информации ФСБ, была организована украинской разведкой. Все это еще раз доказывает, что деятельность провокаторов из меджлиса (Меджлис крымскотатарского народа* , организация признана экстремистской и запрещена в РФ - ред.) и их сторонников является частью гибридной войны, развернутой против России, и что Украина – это террористическое государство. Артист готовит террористов, он пытается запугать крымчан путем насилия и террора. Но такая тактика не пройдет, достойный ответ будет дан на любые провокации", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
02:21
На Украине рассказали о сигнале России из США
Он поблагодарил сотрудников ФСБ и всех правоохранителей за профессиональную работу, выразив уверенность, что следствие даст объективную оценку действиям арестованных, а суд вынесет справедливое решение.
Ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщали, что неизвестные 23 августа повредили газопровод в горной части региона, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Работу газопровода восстановили на следующий день.
ФСБ 4 сентября задержала жителей Крыма: посредник – заместитель председателя "Меджлиса"* Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии - Асан и Азиз Ахтемовы. В июне исполнители выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им около 2000 долларов. Взрывное устройство в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 19:10
В России отреагировали на заявления Украины об отказе от Минских соглашений
Ведомство отмечает, что диверсия была санкционирована начальником ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым – "участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России".
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Все трое арестованы.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
 
УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныМеджлис крымскотатарского народаСергей Аксенов (политик)Нариман ДжелялРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
13:29В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
13:28Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
13:26"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме
13:24Россия заняла седьмое место по численности евреев
13:21Юрист рассказал, какой срок грозит предполагаемому убийце детей в Кузбассе
Лента новостейМолния