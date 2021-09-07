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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210907/afganistan-1749076301.html
Талибы заявили о критической ситуации в стране
Талибы заявили о критической ситуации в стране - РИА Новости, 07.09.2021
Талибы заявили о критической ситуации в стране
Акций протеста в Афганистане не должно быть до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:38
2021-09-07T19:38
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Акций протеста в Афганистане не должно быть до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид."Одна вещь, которую нам важно понять, это то, что ситуация критическая, и сейчас не время для протестов... Люди протестуют, сейчас протесты направлены на создание напряженности. Мы знаем, что этих людей поддерживают из-за пределов страны. Протесты не должны происходить до тех пор, пока ситуация не улучшится и не будут приняты и правовые рамки для протестующих", - сообщил Муджахид в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al-Jazeera.Ранее он отмечал, что талибы запрещают СМИ освещать акции протеста, так как они незаконны, и призывают журналистов избегать этих мероприятий. Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида.*Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, кабул (город), афганистан
19:38 07.09.2021
 
Талибы заявили о критической ситуации в стране

Представитель талибов Муджахид: ситуация в Афганистане критическая

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Акций протеста в Афганистане не должно быть до тех пор, пока ситуация в стране не улучшится, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.
"Одна вещь, которую нам важно понять, это то, что ситуация критическая, и сейчас не время для протестов... Люди протестуют, сейчас протесты направлены на создание напряженности. Мы знаем, что этих людей поддерживают из-за пределов страны. Протесты не должны происходить до тех пор, пока ситуация не улучшится и не будут приняты и правовые рамки для протестующих", - сообщил Муджахид в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al-Jazeera.
Ранее он отмечал, что талибы запрещают СМИ освещать акции протеста, так как они незаконны, и призывают журналистов избегать этих мероприятий. Во вторник афганцы в Кабуле вышли на акцию протеста после визита в столицу главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России
Афганские женщины на акции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 14:15Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)Афганистан
 
 
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