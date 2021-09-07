https://ria.ru/20210907/afganistan-1749061333.html
Талибы оценили обстановку в Панджшере
Талибы оценили обстановку в Панджшере - РИА Новости, 07.09.2021
Талибы оценили обстановку в Панджшере
Обстановка в афганской провинции Панджшер спокойная, боестолкновений нет, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:50
2021-09-07T17:50
2021-09-07T18:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обстановка в афганской провинции Панджшер спокойная, боестолкновений нет, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид."Провинция Панджшер в безопасности, там нет столкновений. В районе Панджшер нет военных действий", - заявил Муджахид на пресс-конференции.Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
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в мире, афганистан, панджшер (провинция)
17:50 07.09.2021 (обновлено: 18:37 07.09.2021)
Талибы оценили обстановку в Панджшере
Представитель талибов Муджахид: обстановка в Панджшере спокойная, боестолкновений нет
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обстановка в афганской провинции Панджшер спокойная, боестолкновений нет, заявил представитель талибов Забиулла Муджахид.
"Провинция Панджшер в безопасности, там нет столкновений. В районе Панджшер нет военных действий", - заявил Муджахид на пресс-конференции.
Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому вооруженному присутствию в Афганистане.
В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.